“FICA TUDO BEM” dei LOS LOCOS sempre più tormentone

Cantano anche Pio e Amedeo il nuovo slogan dell’estate 2019: “FICA TUDO BEM”!

Si sta parlando tanto del tormentone “Fica tudo bem” dei Los Locos, accompagnato da video esilaranti, perché realizzati con i contributi divertenti di noti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui il duo comico Pino e Amedeo che lo canta a squarciagola in auto





Tanto che è partita la “ficatudobemmania” su questo slogan (reso ironico dai Los Locos) che in portoghese vuol dire semplicemente “Va tutto bene”.

I Los Locos tornano nel 2019 con un’altra idea provocatoria e scanzonata dal titolo ambiguo “Fica Tudo Bem”, dove l’estro e la solarità non si manifestano solo nei suoni e nelle musiche ma anche nel videoclip: un cartone animato con i due protagonisti alla guida di un maggiolone a Rio de Janeiro, in viaggio attraverso i simboli del Brasile, dal Cristo Redentore di Rio De Janeiro, alle spiagge, al calcio, alle ballerine.

A grande richiesta i Los Locos sono pronti a fare ballare “Fica tudo bem” questa estate in discoteca, nei villaggi turistici, nelle spiagge, nelle feste e nelle piazze con ben 3 versioni remix:

– DJ PANICO pronto a far saltare i Dancefloor con il suo OLE REMIX!

– MARCO BAXO & DJ MAXWELL col loro REMIX molto latineggiante!

– GIANPIERO XP con un REMIX di impronta Brasiliana!

3 REMIX per tutti i gusti e per soddisfare la voglia di divertirsi, di ballare in allegria, con questo che viene considerato il potenziale TORMENTONE di questa estate!

La versione remix “ARCO BAXO & DJ MAXWELL Extended Remix” è la più popolare al mondo! Nella classifica delle moltissime versioni remix che sono state realizzate di questo brano popolare brasiliano.