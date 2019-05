Barbara Bert fuori con “Come i mari degli Atlanti”

Nei digital store e in radio da venerdì 24 maggio “Come i mari degli Atlanti” di Barbara Bert, brano che farà parte dell’album “Profili di donna” in uscita a settembre. Dopo i singoli “Souvenir” e “Mon amour”, la nota cantante carrarina Barbara Bertoloni in arte Barbara Bert anticipa con questa canzone il suo primo album da solista.





“Profili di donna” conterrà anche il brano “Un fiore tra la neve” che fa parte di un importante progetto discografico internazionale in Israele, Paese che a settembre accoglierà Barbara Bert per esibirsi dal vivo. Il brano porta la prestigiosa firma del paroliere Alberto Zeppieri e del compositore israeliano Shai Ravizada.

Barbara ha fatto parte dei leggendari Milk and Coffee (come “moretta” del gruppo) affiancando gli storici componenti Giancarlo Nisi e Florence Cavaliere. Con loro ha lavorato in Italia e in Europa a partire dal 2014. L’ultimo cd pubblicato è stato “40 years of Milk and Coffee” molto diffuso soprattutto in Germania e in Francia.

“Come i mari degli Atlanti” (musica di Franco Collodel e Marco Anzovino, testo di Alberto Zeppieri e dello stesso Collodel) è una canzone gioiosa, dai contenuti profondi, prodotta ed arrangiata da Marco Della Bona in arte Mr. Jericho, che si ispira ad una poesia di Pier Luigi Cappello.

“Una donna parla dell’uomo che ama con nostalgia e speranza. L’onda del mare e l’arrivo dell’Estate (visti come momenti di felicità) vengono da lei paragonati alla speranza di un rafforzamento del loro rapporto. Con forza chiede al suo amato di rivelarle i suoi reali sentimenti”

La regia del videoclip è stata ideata e curata dall’autore Pierpaolo Poggi, le riprese ed il montaggio da Simone Gazzola, DOP Stefano Campagna. La scenografia da Laura Grossi e il trucco da Fabrizio Bertoneri.

