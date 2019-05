Federico Bonifazi presenta “Autumn Colors Suite” il nuovo lavoro discografico dedicato ai colori dell’Umbria

“Autumn Colors Suite” è il nuovo CD del pianista e compositore Federico Bonifazi, brillante talento del panorama jazz italiano.

L’album prodotto dall’etichetta danese SteepleChase Productions ApS è stato registrato a Torino con la partecipazione di grandi nomi del panorama jazz nazionale: Giampaolo Casati, Gianluca Petrella, Emanuele Cisi, Gabriele Evangelista e Alfred Kramer.

Bonifazi con questa Suite descrive in musica la sua Umbria che con i paesaggi incontaminati immersi nel verde, le sue colline, i monti e le valli ne fanno una regione incantata. Bonifazi la racconta in autunno, quando i colori sono attenuati e più romantici. Nell’album “Autumn Colors Suite” il pianista e compositore fonde armoniosamente musica, natura e colori a paragoni, ricordi e similitudini che prendono forma attraverso ritmi, armonie e melodie.

In totale 8 brani, i cui titoli rispecchiano, con l’andamento del loro ritmo, lo scorrere del periodo autunnale e che evidenziano il forte legame di Bonifazi con la sua terra di origine rinsaldato nonostante la distanza.





“Autumn Colors Suite” nasce come tutte le più belle cose, grazie a degli incontri fortunati, ma anche fortemente voluti e cercati. Bonifazi, nel 2002 si trasferisce per 5 anni a Parigi, dove oltre a suonare nei più celebri jazz club parigini, dal Sunset Sunside al Caffè Universal, si diploma in Pianoforte Jazz, Arrangiamento e Composizione all’American school of Modern Music e approfondisce gli studi con il pianista Antoine Hervé. Nel 2007 decide di far ritorno in Italia, a Torino, dove entra in contatto con Giampaolo Casati. Questo incontro è determinante per tutto il percorso artistico del pianista, sia come approfondimento della composizione ed arrangiamento, sia per l’attività concertistica. La collaborazione tra Casati e Bonifazi, infatti, va avanti da dieci anni con diverse formazioni, dal Duo presentato al Jazz Festival Torino, al quintetto di Paul Jeffrey.

Proprio in una di queste occasioni live, si prospetta la nascita di quest’ultimo progetto che vede la forte passione e il talento del pianista umbro nei confronti della musica, uniti all’intuito e l’esperienza di Giampaolo Casati nel ricercare gli strumenti ed i musicisti più adatti per questo contesto. Nasce così il “Federico Bonifazi Sextet” a cui segue la registrazione del nuovo album con la partecipazione di grandi nomi del panorama jazz nazionale: Giampaolo Casati (tromba), Gianluca Petrella (trombone), Emanuele Cisi (sax tenore), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Alfred Kramer (batteria).

L’uscita di questo nuovo lavoro discografico è stata anticipata da un Video clip di presentazione “Colori d’autunno” realizzato da Luca Pelosi che attraverso la musica e le immagini, descrive perfettamente le atmosfere che accompagnano questo intenso lavoro.

Il CD “Autumn Colors Suite” è disponibile in download su tutte le migliori piattaforme digitali e acquistabile nel supporto tradizionale su Fnac e Amazon sia in Italia sia all’estero.

Tracks Autumn Colors Suite:

1 SOUL MUSIC 8:16

2 AUTUMN COLORS (Colori d’autunno) 6:14

3 AGAINST TIME (Controtempo) 6:17

4 NIGHT OF PEACE (Notte di pace) 7:53

5 OVERVIEW 8:07

6 MONKEY’S 5:24

7 DEEP 6:05

8 CLOUDS (Nuvole) 6:16

All compositions and arrangements by Federico Bonifazi

Autumns Colors Suite Produced by

SteepleChase Productions ApS, Denmark

Line up:

FEDERICO BONIFAZI piano

GIAMPAOLO CASATI trumpet

EMANUELE CISI tenor saxophone

GIANLUCA PETRELLA trombone

GABRIELE EVANGELISTA bass

ALFRED KRAMER drums

Contacts:

Federico Bonifazi Official Website: www.bonifazifederico.com

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Federico-Bonifazi/

Ufficio Stampa Federico Bonifazi

Top1 Communication Press Office

Referente Stefania Schintu Cell. +39 347 0082416

Mail : segreteria@top1communication.eu