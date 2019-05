A Bellaria Igea Marina torna il BIM MUSIC ACADEMY con la partecipazione straordinaria di Mogol

Un’estate di voce e musica per grandi e bambini, per professionisti e appassionati.

Musica per incontrarsi, suonare insieme, musica per crescere e musica per andare oltre

Con la partecipazione straordinaria MOGOL

Sarà un’estate di musica quella di Bellaria Igea Marina (RN) che dal 13 giugno al 25 giugno 2019 grazie a BIM Music Academy aprirà una nuova stagione di formazione nel segno delle 7 note, dando vita a un vero e proprio focus sulla voce con ospiti provenienti da tutto lo stivale, con i grandi nomi della musica italiana, con l’intervento straordinario di MOGOL.





Dal 13 al 25 giugno a Bellaria Igea Marina, si alterneranno infatti il dott. Franco Fussi, da sempre al fianco di Andrea Bocelli e Laura Pausini, Tullio Visioli, uno dei massimi esperti italiani di vocalità infantile e coro, il Premio Tenco Stefano Nanni che ha collaborato con Negramaro, Biagio Antonacci, Capossela, Alejandro Saorin Martinez, musicista argentino tra i massimi esponenti del metodo Estill EVT (VoiceCraft) e presidente del Centro Studi Estill Italia, Michele Fischietti, creatore del WE SING vocal studio, Massimo Moriconi, bassista di Mina, Chet Baker, Fabio Concato, Renato Sellani, Antonella Ruggiero e molti altri, Gianna Montecalvo docente di canto jazz al conservatorio di Bari, diplomata in lirica, jazz e pianoforte e Gianluca Nanni, batterista di prestigiosi nomi del panorama jazz e pop italiano e non solo come Zucchero, Raphael Gualazzi, Paolo Fresu, Bruce Foreman: un’occasione unica per un’estate musicale che si fa meta non solo vacanziera, ma anche di crescita e incontro per esperti, addetti ai lavori, insegnanti di canto, cantanti e famiglie.

Con la direzione artistica di Monia Angeli, Bim Music Academy porterà all’attenzione un insieme di appuntamenti suddivisi in 3 campus: Voce al bambino, Voce per Comunicare, Stage Musicale Pop&Jazz.

Voce al bambino, dal 13 al 17 giugno, darà la possibilità alle famiglie, agli insegnanti di canto e coro, ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria e di discipline musicali, e ai bambini con i genitori, di entrare nel mondo della musica giocando con le sette note, con canzoni appositamente create, ma soprattutto utilizzando la musica come chiave e mezzo formativo per lavorare sulle proprie capacità, sul respiro e sulla coralità, rendendo l’appuntamento un’occasione di crescita ludica, di coesione familiare e di scoperta reciproca. Per imparare ad ascoltare la Voce del Bambino in modo diverso e aiutarla a crescere con sane abitudini attraverso il canto e la musica attraverso dei “giocalizzi” inediti e divertenti. Ad accompagnare i bambini, i genitori e i formatori dell’infanzia saranno due professionisti d’eccezione della scena internazionale: uno dei più esperti didatti di vocalità infantile, Tullio Visioli e con la partecipazione del dott. Franco Fussi, uno dei principali foniatri italiani.

Voce per Comunicare, dal 17 al 22 giugno, sarà una full immersion di 6 giorni nel mondo della Voce, destinato cantanti, insegnanti di canto e appassionati e a chi vuole cogliere l’occasione per confrontarsi con professionisti di gran fama, passando dalla teoria alla pratica. Un percorso che partirà dall’evoluzione della voce, affronterà le problematiche della muta, attraverserà la fisiologia, esplorerà e confronterà fra loro i metodi di canto più conosciuti con la presenza dei loro maggiori esponenti, proporrà nuovi esercizi per affrontare le varie problematiche del cantante e dell’insegnante di canto, mostrerà quanti suoni una sola voce può produrre e come, e approderà a quella sinergia magica fra voce e musica che diventa Arte.

Un percorso unico e attento che vedrà in apertura il Dott Franco Fussi e Tullio Visioli e proseguirà poi con Alejandro Saorin Martinez, Michele Fischietti (WeSing Vocal Studio), Gianna Montecalvo e poi ancora, in chiusura, Stefano Nanni, Massimo Moriconi Gianluca Nanni.

Lo Stage Musicale Pop&Jazz, dal 22 al 25 giugno, porterà nella bellissima riviera romagnola i maestri della musica. Un’occasione unica per tutti i musicisti, band e cantanti per ascoltare, suonare, farsi guidare e migliorare da musicisti straordinari che hanno oltrepassato i confini dei generi musicali e che hanno collaborato con alcuni dei più importanti artisti italiani e internazionali da Chet Baker a Lee Konitz, da Mina a Liza Minnelli, da Pavarotti a Danilo Rea: Massimo Moriconi, Stefano Nanni, Gianluca Nanni e per la cantante Monia Angeli. Questo stage è un momento d’incontro fra l’esperienza e la voglia di fare musica, che si tradurrà non solo nel suonare insieme, ma anche nel parlare di musica, della professione del musicista e delle componenti che servono per suonare sia a livello dilettantistico sia professionale. E’ prevista una esibizione delle band formatesi e di quelle già costituite al termine dello Stage. Ospite d’eccezione MOGOL, il più grande autore della canzone italiana, con la sua Masterclass su “Il Cammino del Pop” in cui affronterà l’evoluzione della musica e dell’interpretazione nel Pop da Bob Dylan a Claudio Villa, fino a Ed Sheeran, senza tralasciare di parlare dei grandi artisti per cui ha scritto canzoni immortali.

Un’occasione succulenta che dal 13 al 25 giugno trasformerà Bellaria Igea Marina in una full immersion di musica, voce, mare e cultura, formazione e divertimento, all’insegna delle eccellenze italiane; un triplo appuntamento con i campus residenziali organizzati a Bellaria Igea Marina da Bim Music Academy e Associazione Quattro Quarti in collaborazione con Fondazione Verdeblu e BIM Servizi e la Direzione artistica di Monia Angeli.

Bellaria Igea Marina info e iscrizioni infoline 328 45 99 812 e

0541 34 68 08

info@bimmusic.it www.bimmusic.it