“Vedo la musica ascoltando le immagini” il recensore Vainer Broccoli

Un cinico che vede la musica Vainer Broccoli

Ha creato da solo un blog molto seguito in cui recensisce musica emergente avvalendosi della tecnica "screen reader" – Ha realizzato 510 recensioni





“Vedo la musica ascoltando le immagini” così Vainer Broccoli sintetizza la sua ‘visione’ della musica, passione che gli ha fatto superare l’ostacolo della cecità, fino a creare “IlGerone“, blog che gestisce in piena autonomia dal suo computer come un normale webmaster (scrivendo testi, elaborando immagini, pubblicando contenuti), sul quale dal 2012 recensisce musica a 360°, singoli, album, soprattutto dando spazio agli artisti emergenti.

“Il lettore di schermo, attraverso una sintesi vocale, mi permette di utilizzare un computer esattamente come voi usate il mouse“, in questo modo Vainer ha la possibilità di scrivere del mondo musicale, sul suo blog e sui suoi profili social, dopo un passato che l’ha visto anche speaker in radio ed in prima linea come chitarrista.

Vainer con Dirotta Su Cuba

“Nel progetto TalentOne – dedicato agli artisti emergenti – in cui ho realizzato 510 recensioni, ho sempre dato priorità alla musica vera cercando di porre l’accento su arrangiamenti, forza del testo, parti specifiche di un brano relegando in secondo piano le copertine, le foto ed i video. Sono non vedente e questo, ovviamente, facilita questo mio tipo di approccio che, però, è sicuramente in controtendenza con ciò che viene proposto oggigiorno”

“Qualcuno mi critica perché dice che sono troppo positivo nelle mie recensioni. E’ vero, ma c’è un motivo preciso: io recensisco esclusivamente musica che mi tocca il cuore. A tal riguardo ho lanciato l’hashtag #solobellamusica. Per fare un esempio concreto, quando mi inviano ‘TRAP’, io rispondo che per me l’unico Trap è Trapattoni“.

Progetto TalentOne: http://www.ilgerone.net

FB: https://www.facebook.com/talent1one/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vainerbroccoli/