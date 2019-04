Johnson Righeira & iPesci: Mi Piaccion le Sbarbine, nuovo singolo

È in radio “Mi piaccion le Sbarbine”, il nuovo singolo di Johnson Righeira e iPesci che rende omaggio agli Skiantos, riarrangiando il brano in chiave elettronica. Il brano è disponibile sulle piattaforme streaming e digitali.

«Come dar torto a Freak Antoni – dice Johnson Righeira ricordando gli Skiantos – la cui genialità, a 5 anni dalla morte, è ancora sistematicamente ignorata dalla Kultura italiana, quando diceva che non c’è gusto in Italia ad essere intelligenti? Proprio per questo io non ci ho mai provato…»

È online anche il video di “Mi piaccion le sbarbine”, girato a Torino nel bordello che ha fatto scalpore per essere il primo d’Italia con le LumiDolls, bambole realistiche in silicone. Il video, ambientato nel 2031 e che vede la partecipazione del giornalista Giuseppe Cruciani, è visibile al seguente link:





iPesci sono un duo elettro-pop che definisce il proprio genere musicale “iDiot Pop” e che trae ispirazione dagli Skiantos, Elio e le Storie Tese e i Righeira. iPesci fanno dell’anticonformismo la propria guida artistica con testi che al primo ascolto possono sembrare “idiot” ma che in realtà presentano sempre una doppia lettura, servendosi di testi irriverenti dal linguaggio diretto con un sound elettronico di forte ispirazione progressive anni ’90. Il 2016 e il 2017 sono “gli anni delle parodie”: i contenuti satirici vengono apprezzati e trasmessi con continuità nei programmi radiofonici Ciao Belli su Radio Deejay e Il Geco e la Farfalla su Radio Capital. Nel 2018 sospendono la produzione delle parodie per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura del loro primo EP. A marzo producono il primo singolo Zingari distribuito in collaborazione con l’etichetta indipendente H3llo e a giugno dello stesso anno producono e distribuiscono, sempre sotto etichetta H3llo, il secondo singolo Calippo con la partecipazione straordinaria di Johnson Righeira.

Johnson Righeira è stato il fondatore e componente dei Righeira, il duo torinese artefice negli anni 80 di grandi successi come Vamos a la playa, No tengo dinero, L’estate sta finendo e Innamoratissimo. Nel 2015 ritorna solista così come all’esordio, avvenuto nel 1980 con Bianca Surf, brano suonato in studio proprio dagli Skiantos. Oltre ad iPesci ha recentemente collaborato con Nevruz, Francesco Guasti e Megha.