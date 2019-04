I Metanoia “L’equilibrio dei numeri primi”

dal 5 aprile sui principali digital stores l’album d’esordio

della giovane band pop/rock





Lanciato dal nuovo singolo L’arte di essere stessi, in promozione radiofonica, arriva sulle principali piattaforme digitali e a breve , in formato cd, nei negozi di musica e dischi, l’album d’esordio dei Metanoia. Una giovane band che ha immediatamente suscitato interessi di pubblico ed addetti ai lavori già dall’uscita del primo singolo dal titolo Colombo. Un sound che abbraccia la scena indie-pop con i piedi saldi su un indi rock dalle venature British. Strutture efficaci, ritmo che fa venir voglia di muoversi, una geniale e giovane energia con una brillante capacità compositiva. Un modo di fare musica bello e spensierato.

L’album è composto da otto brani, attuali ed interessanti che mettono in luce la passione e la modernità della band, capace di attrarre non solo un pubblico giovane ma chiunque percepisce all’interno delle composizioni una accattivante venatura rock.

Il disco vede la luce anche grazie ad una campagna di crowdfounding sulla piattaformea Musicraiser dove l’obbiettivo preposto, è stato raggiunto dopo una sola settimana a dimostrazione del grande affetto di fan ed amici .

Sogni in un cassetto che non vorresti più aprire per paura che qualcuno te li possa rubare. Bisogna trovare una soluzione e quale migliore cosa se non quella di non sognare più, ma non sognare significa vivere una vita che non volevi, una vita che hanno scelto gli altri per te senza valutare i tuoi bisogni. Allora basta, non si può più rimandare. Alziamo la voce, gridiamo più forte contro chi ci vuole diversi .

Questa è L’arte di essere se stessi, il singolo estratto dal nuovo album dei Metanoia in rotazione su un ampio circuito radiofonico italiano.

I Metanoia sono un gruppo Pop Rock nato e formatosi nel 2014 in Abruzzo.

Dopo l’uscita del loro primo EP, nel 2015, dal titolo “Metanoia”, una serie di brani cantati in italiano con influenze di carattere rock internazionale, pubblicano nel 2016 il singolo

“I Postumi del Rock”, brano strumentale della band con venature post rock e psichedeliche.

Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 la band cambia volto. Viene pubblicato il secondo singolo dal titolo “Aiuto” ed escono di scena lo storico chitarrista e bassista per far spazio a due nuovi componenti: il chitarrista Giuseppe Genua ed il bassista Riccardo Pizzuti.

I Metanoia iniziano così un nuovo percorso che li porterà ad un cambio di genere, dirigendo le loro sonorità verso il Pop Rock internazionale cantato in italiano. Il loro primo album, ”L’Equilibrio dei Numeri Primi”, pubblicato da Artis Records Edizioni Cramps Music.

I Metanoia sono:

Voce: Enrico Romagnoli

Basso e cori: Riccardo Pizzuti

Chitarra, cori e tastiere: Giuseppe Genua

Batteria: Federico Capuani

