“Una notte come tante” Capitolo 21 racconta il live degli emergenti nei locali

“Una notte come tante” (ed. Riserva Sonora, Latlantide, Materiali Musicali, Festival Estivo), apparentemente parla di una situazione molto comune “una festa“, una situazione allegra e movimentata, mentre il messaggio che abbiamo voluto trasmettere è più profondo e comune a tanti.

Parla di noi, parla di noi artisti emergenti quando ci si trova a suonare in locali in cui non hai tutte le attenzioni della gente o che sono addirittura deserti. Parla di quanta passione ci vuole per suonare come se ci si trovasse davanti ad una folla esultante anche in situazioni come quelle. Parla di come “uno sguardo”, metafora di ciò che ci aiuta a dare il meglio di noi, per le nostre passioni, per quello in cui crediamo, sempre, a discapito delle situazioni. Crediamo che questo valga anche per ogni situazione che la vita ci pone davanti.





“La tua forza ti sta guardando, fai ciò che ti rende felice, anche se fosse una notte come tante… dentro di te è festa”

In radio e nei digital store “Una notte come tante” singolo che segna il ritorno della band Capitolo 21, vincitrice del Festival Estivo 2018 proprio con questo brano. Marcello Stride (chitarra) e Mattia Maccioni (voce e chitarra) sono i due componenti della band, due musicisti che vivono con grande passione la Musica, molto attivi dal vivo e con tanti brani inediti in fase di lavorazione.

Nel 2017 si aggiudicarono il 3° posto ad EMERGENZA FESTIVAL regione Toscana, dove in giuria vi era il chitarrista storico dei Litfiba Ghigo Renzulli che, entusiasta del loro sound, li invita a partecipare all’Album Tributo del trentennale di “PRIGIONIERI” dei Litfiba, con la rivisitazione del brano “Santiago”.

Registrato da Andrea Ramacciotti, prodotto da Gino Sozzi e Giovanni Germanelli per il Festival Estivo, mix-mastering e produzione artistica a cura di Alex Marton (Firstline Studio), il singolo è accompagnato da un videoclip (girato a Piombino) che vede alla regia Simone Gazzola, DOM Stefano Campagna.

Sito ufficiale: https://www.capitolo21.it/

Fb: https://www.facebook.com/pg/CAPITOLO21/

Instagram: https://www.instagram.com/capitolo21/