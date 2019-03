Tornano i Los Locos, ora puoi dire estate!

“Fica Tudo Bem” una rivisitazione latin-dance del brano portoghese che sta spopolando in rete

I Los Locos sono tornati e, come sempre, portano con loro un carico di musica latin-dance, divertimento, mare ed estate. “Fica Tudo Bem” è il nuovo tormentone e non desti meraviglia il titolo: è in lingua portoghese e significa “Va tutto bene“!





Ed effettivamente va tutto bene a questi due matti (LOS LOCOS di nome e di fatto) al secolo Roberto Borillo e Paolo Franchetto, uno vicentino l’altro venezuelano di nascita, ma realmente figli del mondo, che da oltre 20 anni di successi planetari ne hanno sfornati, basti pensare a brani evergreen come “Macarena”, “Tic Tic Tac”, “El Meneaito”, “La Vuelta” o “Mueve la colita” e tantissimi altri.

“Fica Tudo Bem” è una rivisitazione di una canzone dello scorso giugno 2018 che ha ottenuto oltre 30 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di youtube. Mentre il brano originale è una delicatissima canzone dal ritmo dolce e melodioso che è un inno alla spensieratezza e all’ottimismo e nel caso dei Los Locos non poteva che diventare una canzone dal ritmo vivace e ballerino, sulla quale ironizzare senza mai cadere nel volgare.

L’estro e la solarità di “Fica Tudo Bem” non si manifesta solo nei suoni e nelle musiche ma anche nel videoclip: un cartone animato con i due protagonisti alla guida di una macchina gialla a Rio de Janeiro. Tra strade colorate e ragazze mozzafiato non resta che augurarsi… “Fica Tudo Bem”, sì, va tutto bene (e di questi tempi ne abbiamo bisogno).

Il videoclip è già online sulle migliori piattaforme di streaming ed il singolo sarà onstore e on air a partire dal 22 marzo.

Pronti per il tormentone dell’estate?