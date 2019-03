Pronti a vivere, il secondo album di Luca Mancino

disponibile in tutti i principali digital stores

Arriva Pronti a vivere, il secondo disco del cantautore Luca Mancino ed è subito grande emozione.





Preceduto dai singoli che hanno fatto da apripista Pronti a vivere, Lasci sempre un segno , Nessuno che lo sa ed in ultimo Senza fiato, attualmente in promozione radiofonica, vede la luce questo progetto di altissima qualità sia per i contenuti dei testi che per gli arrangiamenti oltre che per l’accurata produzione.

Il nuovo disco, si caratterizza per la sua eterogeneità dove ogni pezzo possiede una sua identità e un suo suono ben preciso.

“Pronti a vivere “ è un album che racchiude al suo interno brani con arrangiamenti qualitativamente elevatissimi con una particolare attenzione anche alla musica suonata ed ai testi tutti in italiano.

L’album è composto da 15 tracce, già disponibile su tutti i webstore ma presto anche su cd fisico in tutti i negozi di musica e dischi . Un prodotto che, proprio nella sua versione fisica, è stato oltremodo curato in tutti i dettagli in maniera quasi maniacale a dimostrazione di come fare musica sul serio porta a prodotti di livello assoluto.

Tracklist:

Pronti a vivere Forse cambierai Baciami Cercati dentro Nessuno che lo sa Lasci sempre un segno Con me davvero Oltre i limiti Ti ci vedi tu su un palco Mi mancherai Un nuovo giorno arriverà L’ Amore Senza fiato Sei Il nome che hai



Prodotto da Domenico Pulsinelli , produzione esecutiva Luca Mancino, Etichetta Artis Records, Edizioni Cramps Music Srl.

