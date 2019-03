Piccole Donne di Iravox è la denuncia dell’ossessione di apparire

“PICCOLE DONNE” è il nuovo singolo inedito di Iravox, alias Lorena Asaro, originale cantautrice milanese, già conosciuta per il duetto “SENZA LIMITE” con Viola Valentino.

Il pezzo è stato presentato in anteprima assoluta sul red carpet del Teatro Ariston di Sanremo a ‘Blob Incantatu’, per le telecamere di RAI3 e a “W Sanremo Con Red“, al Palafiori di Sanremo, in diretta da Casa Optima, contemporaneamente alla finalissima del Festival di Sanremo.





PICCOLE DONNE è una feroce e pungente denuncia dell’ossessione di apparire, contro i reality show e contro i talent show musicali che alimentano tale ossessione, l’illusione di diventare pop-star, rock-star, blogger, velina o personaggio televisivo. Uno spaccato della società italiana ed internazionale, come non era mai stato raccontato dai tempi di “Vita Spericolata” di Vasco Rossi.

Come Vasco fece la fotografia dei ragazzi degli anni Ottanta, così Iravox dipinge le generazioni odierne, le giovanissime, le giovani e le non più giovani, denunciandone l’interesse morboso nei confronti dei social, dello show business, dei media e, di conseguenza, dei reality.

Ecco dipinta “la società degli ultimi dieci anni“, guidata dalla voglia spasmodica di apparire a tutti i costi, nel bene e nel male, plagiata dal mondo della moda e dai suoi modelli esteriori inarrivabili, come l’estrema magrezza, la società dell’esibizionismo sfrenato, dei comportamenti compulsivi nei confronti dei social, ossessionata dal mito dei VIP e dei click.

Il videoclip di “PICCOLE DONNE” (regia, montaggio e post-produzione della stessa Lorena Asaro, riprese e fotografia in collaborazione con Michele Fiore) è ambientato negli studi televisivi dei reality show, nel mondo della moda e della pubblicità.

Le quattro protagoniste sono donne affascinanti e fatali che vivono immerse nell’illusione del reality, inghiottite e masticate dai social network, dai fotografi e dai media. Nel videoclip, oltre ad Iravox, sono presenti come attrici anche Elisabetta Gallione, Ilaria Baccaro ed Ambra Arioli.

PICCOLE DONNE, brano terzinato ed incalzante, è stato arrangiato all’UltraSuoni Studio di Milano dal musicista, arrangiatore e produttore Danilo Bajocchi in chiave elettro-pop-rock e rimasterizzato da Marco D’Agostino.

