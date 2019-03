Noemi Cainero da AMICI alla radio con “Senza chiedere niente”

“Senza chiedere niente” singolo d’esordio della cantante Noemi Cainero (per Klasse1 Records) che ha partecipato ad AMICI

In radio e nei principali store digitali “Senza chiedere niente” (testo di Domenico Scardamaglio, musica Federico Novelli e Adriano Pennino), il singolo che segna l’esordio discografico di Noemi Cainero, brano che rappresenta un inno alla voglia di esserci e di arrivare alla mèta con discrezione, con coraggio, con la determinazione, proprio senza mai chiedere niente, ma accettando tutto quello che arriva e che stravolge la vita, senza urlare ma semplicemente “bisbigliando” il proprio “esserci”, prodotto artisticamente dal maestro Adriano Pennino (spesso direttore d’orchestra dei BIG a Sanremo), arrangiato da Federico Novelli e dallo stesso Pennino, mixato da Roberto Rosu. Noemi è nel roaster degli artisti di Lab Music Factory, team diretto da Paolo Di Girolamo.





Noemi Cainero nasce a Terracina il 22 febbraio del 2000 da mamma cantante e papà musicista, quindi si tratta di una predestinata all’arte, alla musica. Inizia a prendere confidenza con questo mondo all’età di 5 anni, quando entra in una Accademia di Musical della propria città e lì inizia per lei un percorso a base di canto, ballo e recitazione, perché il suo sogno era diventare una “total performer”. Lì si forma attraverso gli insegnamenti dei suoi coach, manifestando una spiccata versatilità e predisposizione ad una delle forme artistiche praticate: Il Canto. All’età di 17 anni viene notati da alcuni addetti ai lavori durante uno stage, e in quel preciso momento comprende che forse deve approfondire questa sua attitudine. Esattamente un anno fa, a febbraio del 2018, durante un open day che si è svolto nella sua scuola, viene notata dal produttore Franco Iannizzi, Talent Scout e coach, che le propone di seguirla nella sua attività artistica. Lì inizia un anno pieno di incredibili esperienze: Noemi partecipa al Summer Day Contest a Fondi e vince con una esibizione davvero convincente. Il primo posto le dà diritto alla partecipazione diretta alle fasi nazionali di Area Sanremo. Nel frattempo, insieme al suo mentore decidono di tentare l’avventura ad AMICI di Maria De Filippi, e anche lì, tutto accade molto rapidamente e con esiti molto positivi che portano Noemi direttamente alla partecipazione ad AMICI CASTING prima e ad AMICI successivamente. Durante tutto ciò, Noemi entra nelle attenzioni del Maestro Adriano Pennino e del Produttore Enzo Longobardi che ripongono in Noemi molte aspettative definendola “talento naturale”. Il Maestro Pennino si occupa a partire dal settembre 2018 della Produzione Artistica realizzando 3 brani inediti, di cui uno era pronto per l’avventura ad Area Sanremo, declinata da Noemi quando si è trovata a scegliere se proseguire questo percorso oppure entrare nella scuola più seguita d’ Italia, “Amici di Maria De Filippi”.

