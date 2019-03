La cantautrice siciliana Cinzia Gargano è tra i 130 artisti pre-selezionati di “1M NEXT”, il Contest del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Cinzia Gargano è tra i 130 artisti pre-selezionati di 1M NEXT, il Contest del Concerto del Primo Maggio di Roma, il più grande concerto gratuito d’Europa promosso da CGIL, CISL, UIL e organizzato da iCompany, al termine del quale verranno selezionati tre artisti emergenti da far esibire in diretta TV durante il Concertone 2019.

Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza votando il videoclip “Ti amo il meno possibile” di Cinzia Gargano dal 22 marzo al 2 aprile 2019 cliccando su questo link:





http://www.1mnext.it/index.php/gli-artisti-2019/cinzia-gargano

I voti del pubblico verranno sommati a quelli della Giuria di Qualità, composta da Massimo Bonelli (ceo iCompany e organizzatore Concerto Primo Maggio), Massimo Cotto (autore, scrittore, giornalista, speaker per Virgin Radio), Davide Poliani (giornalista per Rockol), Luca D’Ambrosio (giornalista e membro della giuria delle Targhe Tenco), Silvia Boschero (speaker per Rai Radio2), Enrico Schleifer (responsabile musicale RadUni).

Il videoclip “Ti amo il meno possibile”, per la regia Lino Costa, è disponibile su YouTube https://youtu.be/l5a9YgO98Tw ): “questo video rappresenta già dal titolo un paradosso che ha in sé una chiave ironica – racconta Cinzia Gargano – Al primo impatto può sembrare che si riferisca palesemente ad un rapporto sentimentale dal quale si sfugge per non rimanere delusi. In realtà, ad una lettura più profonda, il brano è come una vera e propria metafora di vita secondo la quale quando ci piace molto una cosa, la amiamo o la desideriamo, tendiamo per istinto di sopravvivenza a sfuggire raccontandoci delle bugie per autodifesa e per evitare di stare male, mostrando la parte più debole di noi agli altri”.

“Ti amo il meno possibile” è il primo singolo che anticipa il nuovo album, dal titolo “Seria-mente”, della cantautrice siciliana Cinzia Gargano, previsto per autunno 2019. Il brano è prodotto artisticamente da Edoardo Musumeci (chitarre ed ukulele), arrangiato da Francesco Prestigiacomo (synth ed elettronica) presso MCN STUDIO, missato da Pierpaolo Latina e masterizzato da Riccardo Samperi presso TRP Music.

Cinzia Gargano, nata a Palermo, comincia il suo percorso artistico già all’età di quattro anni, in veste di ballerina. Dal 2001 prende forma il suo percorso professionale in diverse compagnie teatrali e dal 2009 intraprende un corso accademico biennale di musical dove, oltre a continuare lo studio della danza, si approccia allo studio di altre discipline quali il canto e la recitazione. Dal 2011 porta in scena diversi musical in qualità di performer e nel 2013 esordisce ufficialmente come cantante entrando a far parte di un trìo vocale, conosciuto con il nome “Le Morgane”, con il quale si esibisce a Palermo e in tutta la Sicilia oltre che in diverse emittenti televisive e radiofoniche regionali e nazionali. Dal 2015 entra a far parte della band “Teresa” e dal 2017 esordisce in veste di cantautrice con la pubblicazione del suo primo singolo dal titolo “AAA CERCASI” che porta in scena durante i suoi live da solista ed in diverse emittenti radiofoniche e televisive. Partecipa alla semifinale del format “Fiat Music” di Red Ronnie esibendosi al Teatro Massimo di Siracusa ed in diretta streaming su RoxyBar Tv. Nel 2018 comincia la collaborazione con “Radio In” in veste di volto televisivo all’interno della trasmissione di “Radio Insieme”, in onda su diverse emittenti regionali. Nello stesso anno ha inizio la preziosa collaborazione con Edoardo Musumeci, chitarrista dei Tinturìa, che da quel momento avrà il ruolo di produttore artistico del suo progetto cantautorale. Attualmente continua il suo percorso di cantante e di performer dividendosi tra live musicali e spettacoli teatrali, in attesa dell’uscita del suo primo disco dal titolo “Seria – Mente”.

fb: https://www.facebook.com/cinziagarganopage/ IG: https://www.instagram.com/cinziagargano87/?hl=it

YT: https://www.youtube.com/channel/UCArmTk3Uf7IKFes8-tVeSvA?view_as=subscriber

Palermo, 22 marz0 2019

Ufficio stampa: Gabriele Lo Piccolo – 3204424268 – info@gabrielelopiccolo.it