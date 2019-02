Mr. Blue 6t live @ Blue Note Milano. Domenica 3 marzo ore 21

Domenica 3 marzo sul prestigioso palco del Blue Note Milano (Via Pietro Borsieri 37, ore 21) salirà il Mr. Blue 6t formazione guidata dal pianista e compositore Igor Iabichino. Mr Blue è anche la title track dell’ultimo “CD DVD live in Verona” caratterizzato da arrangiamenti in stile bebop di noti standard jazz di Duke Ellington, Thelonious Monk, Wayne Shorter e da composizioni originali a firma dello stesso Iabichino, dotate di freschezza inventiva e di un equilibrio che contraddistingue i classici della letteratura jazzistica.

Il sestetto che si esibirà a Milano, oltre al pianista (e leader) del gruppo Igor Iabichino, (pianoforte, composizioni ed arrangiamenti), annovera tra le sue fila musicisti di comprovata esperienza e di notevole spessore artistico provenienti da tutta Italia.





Roberto Rossi, trombone, conchiglie nonché arrangiatore di alcuni famosi standard di Duke Ellington, Thelonious Monk, Wayne Shorter, è considerato uno dei più importanti trombonisti in circolazione; la sua lunga esperienza spazia tra orchestre sinfoniche, pop star e jazzisti di fama mondiale, tra cui il pianista americano Cedar Walton, del cui quintetto ha fatto parte per molti anni e a cui viene fatto omaggio con alcuni brani. Fabio Petretti al sax tenore, è musicista innovativo, compositore affermato e direttore d’orchestra; Fabrizio Gaudino è un energico trombettista di stampo hard-bop. Alla ritmica troviamo: Alex Orciari, esperto e solido contrabbassista e Roberto Paglieri, batterista di raffinata sensibilità ed energia, che costituiscono un affiatato e compatto tandem ritmico nonché punto di riferimento per importanti jazzisti.

“Mr. Blue cammina nella notte animato da visioni e sogni, guardando il mare e l’orizzonte – racconta Igor Iabichino descrivendo il suo lavoro discografico – le composizioni che ne sono venute alla luce sono immagini sonore di percorsi e momenti di vita. L’album quindi si ispira all’infinito attraverso il mare e l’orizzonte. Ho voluto poi – conclude Iabichino – che le diverse atmosfere e sonorità si intrecciassero e si fondessero armoniosamente”. Un percorso logico e musicale creato “ad hoc” per accompagnare l’ascoltatore dall’inizio alla fine. Un disco che si apre e si chiude fra l’altro con i suoni del mare e con magiche atmosfere incantate e che si sviluppa in un crescendo di emozioni con ritmi più accesi ed energici, alternando brani swing, latin e ballad.

Nel CD, disponibile sulle principali piattaforme digitali, si alternano quindi brani in cui a volte a prevalere sono l’energia ed il ritmo come nel caso di “Caravan” e “One by one” e “Una Notte in Agosto” quest’ultimo reso fresco, allegro e spensierato dal ritmo jazz-samba; brani dal mood raffinato ed intenso come “Monk’s Mood”, omaggio ad uno dei più grandi pianisti della storia del jazz o “Relacs” dalle atmosfere calme e riflessive così come “After Midnight Waltz” dedicato alle idee che nascono nel silenzio della notte.

Line-up

Igor IABICHINO pianoforte, composizioni ed arrangiamenti

Roberto ROSSI trombone, conchiglie ed arrangiamenti

Fabio PETRETTI sax tenore e soprano

Fabrizio GAUDINO tromba e flicorno

Alex ORCIARI contrabbasso

Roberto PAGLIERI batteria

Blue Note Milano – Via Pietro Borsieri 37

Per informazioni e prenotazioni online: https://www.bluenotemilano.com/evento/concerto-mr-blue-3-marzo-2019-milano/

Per informazioni ed acquisti al telefono Tel 02.69016888

Parcheggio convenzionato: Viale Francesco Restelli 3/3 – Tariffa speciale 3 ore € 3,00. € 1,50 le ore successive

Ufficio Stampa: Stefania Schintu (Top1 Communication)

segreteria@top1communication.eu :: +39 347 0082416