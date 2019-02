Listanera esce con il suo primo Lp Venerdì 1 Marzo si intitola 1984

1984 è il titolo del primo LP di Listanera, cantautore romano, che sotto etichetta AphroditeRecords Label è chiamato alla prova del full-length.

Disponibile da venerdì 1º marzo 2019 in tutti i digital stores e in versione fisica l’Lp 1984 si annuncia come un disco di rottura con il passato artistico dell’autore; con 1984 Listanera si spinge più indietro nel tempo sfornando un suono elettro pop anni 80, ma ponendo l’accento sulla vita moderna, con un linguaggio mutuato dall’importante scuola dei cantautori romani, perciò si sentono rimandi ai Tiromancino, Otto hom, Franco Califano, Antonello Venditti ma anche di Lucio Battisti, il tutto unito dalla voce vagamente soul di Listanera.

Insomma, 1984 di Listanera è un vortice di emozioni, uno shock spazio temporale che vale la pena di vivere!