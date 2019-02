Greg & The Makin’ Swing Five American Songs dal vivo all’Elegance Cafè

Claudio Gregori, in arte Greg, propone un repertorio swing di canzoni americane rese celebri da Frank Sinatra, Dean Martin o Andy Williams, quali “Fly me to the moon”, “The lady is a tramp”, “Gentle on my mind”, “Music to watch girls by” e tante altre, accompagnato dal quintetto The Makin’ Swing Five diretto dal trombonista Massimo Pirone a cui si devono anche gli arrangiamenti. La serata sarà vivacizzata dalle gag surreali ed esilaranti che scaturiscono inarrestabili tra un brano e l’altro dalla fantasia di Greg.

Sul palco Greg (voce), Massimo Pirone (trombone), Enrico Guarino (sax), Muzio Marcellini (piano), Alessandro Patti (contrabbasso) e Mauro Salvatore (batteria).

Sabato 23 febbraio

Ore 21.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 – Roma

Ingresso concerto e drink Euro 20

Infoline +390657284458