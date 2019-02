Gher, dopo Amici e Castrocaro debutta con “Don’t Stop” tra Hip-Hop e trap

S’intitola “Don’t Stop” il nuovo singolo di Gher, al secolo Margherita D’Aguì. Un debutto, ma, anche un ritorno visto che la sua carriera vanta già una semifinale al Festival di Castrocaro nel 2012 e la partecipazione nel 2014 al talent Amici in onda su Canale 5. Nel pezzo prodotto da Touch Down Records si trovano le sonorità urban del momento tra i ritmi del rap e le liriche della trap. Il testo che alterna strofe in italiano e ritornello in inglese, racconta una storia del tutto autobiografica. Non fermarsi, inseguire i propri sogni con determinazione pur sapendo quanto sia difficile e insidioso il mondo della musica e dello spettacolo.

“Don’t Stop” è un brano d’impatto, melodico e ballabile. Il flow di Gher s’intreccia a parti cantante ad altre che inseguono gli accenti del rap su un produzione moderna e ritmata.

Nel videoclip realizzato da Mattia Biancardi le protagoniste che affiancano Gher sono tutte al femminile. Una sorta di crew composta da modelle e ballerine accompagna il playback della protagonista, tra auto di lusso, luci della discoteca e un outfit al 100% urban.

Dopo la pubblicazione del primo singolo, Gher sarà impegnata in studio per le realizzazione dei nuovi brani che saranno pubblicati nel corso dell’anno, ma, anche per live e DJ set che la vedranno protagonista nei migliori club italiani.