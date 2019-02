A Spasso con ABC 2019 – Roma: Aurora Ruffino inedita guida tra le bellezze della capitale il 28 febbraio

Sarà l’attrice Aurora Ruffino – nota al grande pubblico come Cris della serie TV di Raiuno Braccialetti Rossi – la guida d’eccezione che il 28 febbraio per A Spasso con ABC 2019 condurrà oltre 100 studenti di Roma e del Lazio alla scoperta di alcuni tesori della capitale: la Basilica di San Clemente, la Domus Aurea con il Colle Oppio e il Colosseo.

Si tratta di luoghi simbolo della Città Eterna che, grazie all’iniziativa finanziata dall’Unione Europea, curata dai Progetti Scuola ABC e promossa da Regione Lazio con Roma Capitale, vengono narrati agli studenti attraverso uno sguardo “altro”: inedito, originale, inaspettato per educare all’osservazione.





A Spasso con ABC – Un altro sguardo è, infatti, un percorso che, passando attraverso la spiritualità, l’antichità e le ricchezze naturali, propone ai ragazzi la possibilità di vedere, vivere e ascoltare da vicino le suggestioni che offrono alcuni scorci unici del Lazio, narrati grazie ad accompagnatori d’eccezione, in grado di offrire ai giovani una nuova e diversa chiave di lettura storica, artistica e sociale del suo territorio, guardando al passato e alla sua grandezza, per educare i cittadini del futuro alla bellezza e alla sua fruizione. Una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della cultura per leggerli in un’ottica inedita; un viaggio insolito alla scoperta delle bellezze del nostro territorio; un modo nuovo e inconsueto di riscoprire contesti conosciuti e coglierne lo spirito profondo e nascosto, per produrre infine un progetto artistico che li racconti attraverso nuovi punti di vista.

Classe 1989, Aurora Ruffino sarà il primo cicerone della Capitale il prossimo 28 febbraio, accompagnando gli studenti degli istituti superiori di Roma e del Lazio alla scoperta della maestosità di Roma attraverso una narrazione “viva” ed emozionante: dai siti archeologici internazionalmente conosciuti come il Colosseo e la Domus Aurea fino alla maestosità della Basilica di San Clemente.

Intervengono Marco Lodoli, scrittore e docente, Giovanna Pugliese, Progetti Speciali Regione Lazio, Lucia Di Cicco, Coordinatore Progetti Scuola ABC.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020/Asse III – Istruzione e Formazione/Obiettivo Specifico 10.1, è ideata e curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.