Valdrada Teatro presenta: PRINCIPESSE E SFUMATURE – Lei, Lui & Noialtre

Il pluripremiato spettacolo Comedy di e con Chiara Becchimanzi il 26 gennaio 2019 al Teatro CorTe di Coriano

h 21.15 – Via G. Garibaldi, 127, 47853 Coriano RN

A tre anni dal debutto, Principesse e Sfumature di Valdrada Teatro continua a girare i teatri d’Italia nel segno del divertimento e dell’impegno, operando un percorso di sensibilizzazione che vede Chiara Becchimanzi, giovane talento under 35 di Latina in tournee lungo lo stivale.





Vincitore Roma Fringe Festival, Coppa Solinas e Comic Off 2017, tra i migliori 5 spettacoli dell’anno 2016 per la TOP TEN di Media&Sipario e tra le 10 eccellenze creative del Lazio 2018, “Principesse e sfumature” di e con Chiara Becchimanzi il 26 gennaio 2019 sarà al Teatro CorTe di Coriano (RN).

“Principesse e sfumature” è il diario di una psicoterapia tragicomica, che propone uno sguardo piccante, sincero, acuto, femminile e soprattutto esilarante sui cliché di genere (e non solo). Un testo ironico e intelligente per arricchire la stagione del Teatro CorTe di Coriano che, con il contributo di Regione Emilia-Romagna e ATER, gode di una trasversalità unica e porta in scena drammaturgie contemporanee e interessanti novità del panorama teatrale.

Una donna a cavallo dei 30 anni, una indefinita psicoterapeuta dalla voce suadente, e molte domande: perché le donne di oggi devono essere per forza “tutto”? Cosa vuol dire sottomissione femminile in un contesto in cui una patacca editoriale come “50 sfumature di grigio” vende lo stesso numero di copie di “Don Chisciotte”? Senza mai prendersi troppo sul serio, lo spettacolo e la sua protagonista si interrogano sulla femminilità, sulle relazioni, sulle idiosincrasie della sensualità/sessualità, a partire dalla narrazione di vissuti che potrebbero essere condivisi da molti/e, e che conducono, appena prima della fine, a sentirci bambini e bambine, e chiederci – davvero – se le cristallizzazioni che abbiamo creato per distinguere i generi siano poi così incontrovertibili, o così importanti.

Un ragionamento sincero e sentito, in grande rapporto con il pubblico, durante il quale il percorso è più importante del traguardo.

L’Ordine degli psicologi ha scelto lo spettacolo per il suo Festival di Psicologia, nella giornata dedicata alle relazioni e all’identità di genere; il nucleo romano del Collettivo Chayn per i diritti delle donne ha celebrato con “Principesse e Sfumature” il primo anno di attività.

ingresso platea € 12 – Galleria € 10

Riduzioni speciali: € 2 su biglietto intero per under 25, over 65, ARCI Rimini, youngERcard.

Prenotazioni telefoniche tel. 329 9461660

Prevendita on line su liveticket.it/teatrocortecoriano – con possibilità di utilizzare anche i bonus 18app e Carta del Docente –

Biglietti in vendita al botteghino del teatro nei giorni di spettacolo.