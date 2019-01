ROMA FRINGE FESTIVAL 2019, la finale al Teatro Vascello

Promosso da

Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e Azienda Speciale Palaexpo





La finale il 28 gennaio 2019, al Teatro Vascello i 4 spettacoli dell’anno votati dalla rete dei teatri italiani Zona Indipendente

con Manuela Kustermann, Flavia Mastrella, Antonio Rezza, Ulderico Pesce, Valentino Orfeo, Ferruccio Marotti, Giorgio de Finis, Pasquale Pesce

28 gennaio, ore 18.00 – 23.30 Teatro Vascello, Via Giacinto Carini, 78

Dopo 21 giorni di spettacolo con 36 debutti per un totale di 108 repliche, il 28 gennaio 2019 al Teatro Vascello si svolgerà la finale nazionale della settima edizione del Roma Fringe Festival, con i 4 spettacoli più apprezzati dalla rete dei teatri indipendenti italiani di Zona Indipendente, e con Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Manuela Kustermann, Ulderico Pesce, Valentino Orfeo, Ferruccio Marotti, Giorgio de Finis, Pasquale Pesce.

Dal 7 gennaio 2019, il Roma Fringe Festival ha portato alla Pelanda un’offerta di spettacoli varia e attenta alle nuove drammaturgie, strutturando una proposta aperta alla città e composta da realtà provenienti da Italia, Gran Bretagna, Svizzera e Israele.

Gli spazi dell’ex Mattatoio di Roma hanno ben accolto la proposta artistica del Fringe romano, confermando la vocazione performativa dello spazio nel segno dell’indipendenza che il festival quest’anno più che mai ha avvalorato come sua vocazione.

“Indipendente è una parola chiave di questa edizione” ha spiegato il direttore artistico Fabio Galadini “perché da questo concetto abbiamo creato, grazie all’adesione di 14 teatri in tutta Italia, a partire dal prestigioso Teatro Vascello di Roma, un circuito che abbiamo chiamato Zona Indipendente. Una rete di 14 teatri che ospiteranno nella stagione 2019/2020 lo spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival 2019. Questo, insieme alla possibilità di partecipare a uno dei fringe mondiali, è un premio, che al di là di riconoscimenti o titoli rappresenta in concreto una seria opportunità per l’artista o la compagnia vincitrice di far conoscere il proprio lavoro”.

Sono stati proprio i direttori artistici degli spazi indipendenti da tutta Italia a decretare i 3 finalisti che si esibiranno il 28 gennaio 2019 al Teatro Vascello di fronte al pubblico e a una giuria di qualità composta da Manuela Kustermann, Flavia Mastrella, Antonio Rezza, Ulderico Pesce, Valentino Orfeo, Ferruccio Marotti, Giorgio de Finis e Pasquale Pesce.

Appuntamento con la finale del Roma Fringe Festival il 28 gennaio al Teatro Vascello di Roma.

Biglietto 8 euro.

www.romafringefestival.it – www.mattatoioroma.it