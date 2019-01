Napodano, Lucciole è il nuovo singolo tra pop e sonorità “eighties”

S’intitola “Lucciole” il nuovo singolo del cantautore romano Daniele Napodano in arte semplicemente Napodano. Il nuovo lavoro che mescola il pop alla scrittura cantautorale con richiami alla sonorità degli ’80, è disponibile in tutti gli store digitali dal 22 gennaio. Una linea vocale intima e un testo nato sul momento, facendo ritorno a casa una notte dopo un concerto.

Strofa e ritornello si susseguono in un crescendo melodico, dove riecheggiano i suoni vintage arricchiti tuttavia da un moderno arrangiamento. Lucciole è quel momento in cui ci si estranea dalla propria vita e si viaggia in un altro mondo, in un’arte che si nasconde dal sole e splende invece sotto un riflettore, coprendo la stanchezza con un sorriso. Un trucco magico, un miracolo su cui solo chi vive la notte può accendere una piccola luce.

L’omonimo videoclip è stato realizzato da Virginia Pavoncello per Second Life Videos. Nelle immagini la storia di un giovane adolescente, un po’ solo e malinconico, che cerca il suo posto nel mondo attraverso la musica. Il sogno di diventare un vero musicista, con un vero pianoforte, ma cercando attraverso i suoi desideri, e incontrando degli ostacoli, scoprirà che ciò che conta davvero è proprio tenere vivi i propri sogni.

Lucciole anticipa una serie di singoli e un disco che pubblicherà durante l’anno per Street Label Records.