La giovane Elly Caputo in radio con “La Luna”

“La Luna” (di N. Fragile, A. Galbiati), è il nuovo singolo della giovane cantante milanese Elly Caputo. Inciso presso l’Hit Factory Studio di Milano, il brano è stato prodotto da Nicolò Fragile e descrive la storia d’amore finita di 2 giovani, dove lei ricorda il tempo passato e cerca aiuto dalla luna, per tornare indietro magicamente nel tempo e rivivere quei momenti d’amore. Il tempo stesso modifica e cambia i 2 innamorati che si sono persi, ma lei si chiede se abbia senso ricordare e sperare in un ritorno. La luna evocata non l’aiuta a ritrovare l’amore: “Peccato che adesso nemmeno la luna, ci riporti un po’ indietro, da potersi vedere“.





La produzione porta la prestigiosa firma di Nicolò Fragile, produttore e autore di fama internazionale, avendo collaborato con alcuni tra i più famosi ed importanti artisti italiani da Mina a Celentano, passando perr Ramazzotti, Renato Zero, Ornella Vanoni, Loredana Bertè.

Elly Caputo, nome d’arte di Elisa Caputo, 20 anni, è una cantante Pop e studentessa del secondo anno di Economia, all’Università di Pavia. Studia Canto dall’età di 12 anni, frequenta varie Accademie, dove tuttora studia e perfeziona la tecnica vocale con Artiste professioniste ed esperte Vocal Coach. Inizia da piccola col Musical fino al 2012. Dal 2013, la sua crescita continua con la partecipazione come solista a numerosi concorsi canori, Regionali e Nazionali, piazzandosi spesso tra i primi 3 posti. Interpreta cover in italiano e inglese. Ancora minorenne, ad Aprile 2016, incide per Buenasuerte Record di Milano, il singolo “Né rancori né rimpianti”. Al contempo incide ed è presente in alcuni cd di musica festiva, cover “Jingle bell rock“. Partecipa a dicembre 2017, come cantante, alla campagna pubblicitaria del colosso della musica in streaming Spotify, tenutosi su un palco alla stazione Garibaldi di Milano, interpretando le canzoni più scaricate del 2017. Partecipa nel 2017 e 2018, come cantante solista a Programmi Televisivi musicali in onda su Tv locali, tra cui Rete 55, canale 16 del DDT. Nel 2017, a 19 anni, l’incontro più importante, Elly conosce il produttore e musicista di fama internazionale Nicolò Fragile, che ha collaborato con i più noti artisti Italiani: Mina, Eros Ramazzotti, Irene Grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, Alex Baroni, Celentano, Stadio, Ornella Vanoni ed internazionali, come Tony Hadley, il gruppo dei Gotthard e tanti altri. Nicolò Fragile ed Antonio Galbiati, cantante, polistrumentista e autore di brani famosi, interpretati da Laura Pausini, Annalisa, Eros Ramazzotti, Josh Grobam e Placido Domingo, compongono per lei, il brano “La Luna” che Elly incide nello studio di registrazione Hit Factory Studio di Milano, prodotta da Nicolò Fragile. Ad Elly, sono stati dedicati alcuni articoli, in questi anni, relativi ai concorsi, alle partecipazioni Tv, ai premi, su “IL GIORNO“, “IL CITTADINO“, settimanale nazionale “DI TUTTO” ed altre testate.

