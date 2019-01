Il 25/01/19 esce “Correnti” titolo dell’LP di debutto di Tullia

“Correnti” è il titolo dell’LP di debutto di Tullia, cantautrice di Schio, in provincia di Vicenza.

Tullia dimostra una notevole sensibilità rispetto alla sua giovane età, infatti realizza un album profondo, ricco di rimandi dal tenore letterario, cristallizzati da un’evidente struttura rock/folk/acustico anglosassone, ma resa più comunicativa grazie a testi in italiano mai banali, che riescono a disegnare personaggi e vicende sempre coinvolgenti e vibranti.

Il mondo di Tullia è un mondo fatto di giovani irrequieti come “Lola”, titolo del primo singolo estratto, in uscita venerdì 25 gennaio 2019, con il suo videoclip che aprirà la porta ai racconti del disco. Lola, la protagonista, non si sente a casa in nessun posto, forse perché il suo mondo interiore non coincide con nessun mondo esterno.

“Correnti” riesce a dare voce a un corollario di personaggi che forse siamo abituati a vedere tutti i giorni di fianco a noi, distrattamente inosservati, ma che diventano protagonisti della raffinata narrazione della cantautrice scledense.

Musicalmente il disco si muove su sonorità che passano dalla classica ballata a brani più pop rock che strizzano l’occhio alle atmosfere itpop più colte; la voce della cantautrice è delicata ma sorprendentemente matura nei passaggi più drammatici, dove il suo carattere emerge fortemente.

Un esordio che ambisce a diventare lo splendido capitolo di un interessante romanzo.





