Caso Metanoia, è misteriosamente scomparso Enrico

in corso la singolare campagna di crowdfounding della giovane band





I Metanoia, gruppo pop rock abruzzese, in piena attività di crowdfunding sulla piattaforma Musicraiser con lo scopo di ultimare i lavori per la pubblicazione del loro album d’esordio dal titolo “ L’Equilibrio dei numeri primi”.

Un gruppo giovane e frizzante dalle idee chiare e moderne che dopo l’uscita del singolo “Colombo”, in promozione radiofonica con ottimi riscontri di pubblico ed addetti ai lavori, vuole condividere con il proprio pubblico, i simpatizzanti e gli amici, i lavori che porteranno alla pubblicazione dell’album d’esordio, ringraziandoli con delle originali ricompense .

Una singolare campagna costruita con simpatia ed ironia che in solo due giorni giorni ha raggiunto il 92% dell’obbiettivo previsto a dimostrazione della grande capacità di comunicazione che la band possiede e dell’interessante, fresco e accattivate messaggio che sa trasmettere.

Ecco la presentazione della campagna accompagnata da un originale videoclip.

“Dopo l’uscita del singolo “Colombo”, che anticipa il nostro primo album di inediti in uscita a breve “L’Equilibrio dei Numeri Primi”, di fatto un album singolare dalle diverse sonorità pop rock internazionali, il nostro cantante Enrico è scomparso.

Pensavamo ad uno dei suoi soliti scherzi, ma qualche giorno dopo la scomparsa, vicino al suo microfono, abbiamo trovato una richiesta di riscatto da parte di ignoti!

Ciò che vi chiediamo, ragazzi, è di aiutarci con il riscatto affinché Enrico possa essere liberato ed insieme a lui pubblicare l’album che è già pronto!

Ci servirà una mano, quindi, per l’ultima fase che riguardano la pubblicazione e la stampa dell’album…sempre senza dimenticare quel rompiscatole del nostro cantante!

Ad ogni donazione corrisponderà una ricompensa speciale, avete l’imbarazzo della scelta! Grazie mille amici “.

di seguito il link della campagna. https://www.musicraiser.com/it/projects/13896

https://www.facebook.com/Metanoiaitalia/

