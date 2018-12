In radio FEDRIX & FLAW con “L’impresa”

FEDRIX & FLAW, fratelli, rivelazione di Sanremo Giovani con il brano “L’impresa“. In radio dal 7 Dicembre (Warner)



Tra i 24 artisti di SANREMO GIOVANI figura anche il giovane duo capitolino dal nome ricercato, ma molto riconoscibile: FEDRIX & FLAW. Sono 2 fratelli, polistrumentisti: Federico Marra voce, pianista diplomato al Conservatorio, chitarra e Flavia Marra voce, ukulele e percussioni, che benché giovanissima (solo 17 anni), collabora anche nel lavoro di stesura dei testi.





Approdano al nuovo SANREMO GIOVANI voluto da Claudio Baglioni dopo un lungo percorso di selezione durato ben 5 mesi dalle fasi provinciali, regionali, interregionali di Area Sanremo Tour fino ad entrare nel lotto dei 6 prescelti che vanno ad aggiungersi ai 18 selezionati prima on line e poi attraverso le audizioni della Commissione RAI in Via Asiago.

“L’impresa” (ed. Warner, Klasse 1, Riserva Sonora), in radio dal 7 dicembre, è un brano scritto a 4 mani dai due fratelli (che farà parte dell’album in uscita nel 2019) e racconta la prospettiva che da lontano oggi i ragazzi possono solo intravedere: quella di raggiungere i propri obiettivi, di realizzare un’impresa ed il traguardo che hanno raggiunto Fedrix & Flaw diviene messaggio positivo della possibilità di farcela per tanti loro coetanei, in ambito artistico e non.

Dopo varie coppie in gara nella storia al Festival di Sanremo mancava la coppia fratello e sorella, un vuoto che Federico e Flavia intendono colmare con il loro giovane entusiasmo.

Appuntamento dal 17 al 21 Dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo, in onda su RAI 1 con diretta le serate del 20 e 21 per questo sogno (anzi ‘impresa’) che si realizza: SANREMO GIOVANI. Brano in streaming su Rai Play https://goo.gl/EZQroU

Shape of you – Ed Sheeran (Cover by Fedrix & Flaw)