Al Teatro Manlio di Magliano Sabina torna Valdrada con PreCario Diario

Di e con Chiara Becchimanzi, Monika Fabrizi, Claudia Sorrentino, Elisa Spanò. Aiuto regia Giulia Vanni.

16 dicembre, ore 18.00

Teatro Manlio, Via Roma, 6, 02046 Magliano Sabina, RI

Dopo il debutto al Roma Comic Off 2018, il 16 dicembre al Teatro Manlio di Magliano Sabina tornano le risate intelligenti di PreCario Diario, il racconto di una generazione precaria, attraverso l’ironia di 4 pluripremiate attrici e autrici: Chiara Becchimanzi, Monika Fabrizi, Claudia Sorrentino, Elisa Spanò.





Con PreCario Diario lo spettatore accompagnato da un quartetto d’attrici d’eccezione ha la possibilità di viaggiare attraverso quadri paradossali ma precisamente ritagliati dalla realtà, a servizio di un gioco teatrale che scivola, leggero ma non troppo, da nonsense a commedia, da farsa a teatro civile, da clown a satira, con ritmi serrati e un linguaggio immediato.

Un disegno comico intrecciato, un susseguirsi vorticoso di sfide esilaranti su scenografie mobili e multifunzionali – firmate da Fabio Pecchioli – per le malcapitate lavoratrici under 35, in lotta per la sopravvivenza, verso il proprio destino, contro il sistema.

Il tutto, per esplorare l’evanescente, assurda indefinitezza della generazione precaria, secondo le cui leggi siamo apprendisti alle soglie dei 40, giovani di mezza età.

La ricerca di un futuro, di un lavoro, di una qualche felicità – tutto è precario in questa nostra epoca fatta di impegni che non riusciamo a prendere. Ed ecco un corto circuito – un Epic Fail, appunto, durante il quale ridere del fracasso del “clown” sul palco può farci riflettere del fracasso che ci investe ogni giorno, che generiamo ogni giorno.

“PreCario Diario” di Valdrada Teatro è scritto e interpretato da Chiara Becchimanzi, Monika Fabrizi, Claudia Sorrentino, Elisa Spanò con l’aiuto regia di Giulia Vanni. Il progetto è sostenuto dalla Regione Lazio a seguito dell’Avviso “Produzione Spettacolo dal Vivo” 2018.

Biglietto unico 10 euro

Info e prenotazioni 3203120850