Valdrada Compagnia Teatrale presenta: Sogno di un pomeriggio d’inverno

Con Giulia Vanni e Chiara Becchimanzi

Shakespeare raccontato ai bambini tra gioco e magia





1 dicembre – Spazio Hangar, via Monte Berico 5 (Roma) ore 18.30

Shakespeare raccontato ai bambini in un vero e proprio format teatrale creato appositamente per loro: dopo il debutto alla Biblioteca Elsa Morante, Valdrada Teatro riporta in scena “Sogno di un pomeriggio d’inverno”, con Giulia Vanni e Chiara Becchimanzi, il

Con “Sogno di un pomeriggio d’inverno”, Giulia Vanni e Chiara Becchimanzi, attrici e performer anche in compagnie internazionali come Ondadurto, portano sul palco una formula teatrale tutta da scoprire, tra storia, letteratura, risate e magia da condividere con tutta la famiglia e in grado di far riscoprire la grandezza di Shakespeare anche al pubblico più “annoiato”.

“Sogno di un pomeriggio d’inverno” è, infatti, un’antologia shakespeariana adatta a grandi e piccini, per un viaggio appassionante nel Teatro Elisabettiano in compagnia di tutte le sue storie. Per riscoprire una grande tradizione teatrale giocando al leggío, tra cambi d’accento e d’accessori con 2 attrici, innumerevoli personaggi, tantissime emozioni.

Info e prenotazioni: www.valdradateatro.it