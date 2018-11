Mescalina a Sanremo Giovani con “Chiamami amore adesso”

Mescalina, vincitori di Area Sanremo, il 20 e 21 dicembre saranno in gara a Sanremo Giovani 2018, in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo.

La partecipazione a Sanremo Giovani 2018 dei Mescalina con il brano “Chiamami amore adesso” è stato annunciata dal direttore artistico Claudio Baglioni durante la puntata speciale di Radio 2 Social Club, in onda martedì in diretta su Radio 2.

La band campana composta da Sika (voce), Giancarlo Sannino (chitarra e sequenze), Cesare Marzo (basso) e Claudio Sannino (batteria) presenteranno il loro personale elettro pop-rock al grande pubblico nella prima serata di Rai 1, condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

“Chiamami amore adesso” – musica e parole dei Mescalina, prodotto dal Maestro Umberto Iervolino – è un brano che unisce un sound pop-rock all’elettronica. Sika canta, con la sua particolare timbrica, trattando la tematica dell’amore da un punto di vista diverso, scevro dal classico romanticismo a tutti i costi, ma tuttavia vero.

“E’ un one night stand sospeso nel tempo – continuano i Mescalina – racconta di una passione sincera, forse del momento d’amore più onesto in assoluto, che non ha un passato e non pretende categoricamente un futuro, anzi volutamente lo sfugge”

L’amore scivola sui muri della stanza

Insieme all’alibi che siamo fragili

Stanotte non avremo crisi di coscienza

Domani è lunedì