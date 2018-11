“Indisciplinato” il nuovo progetto del cantautore Cocciglia

Da oggi disponibile sul canale ufficiale di Onda Dischi il videoclip di “Indisciplinato”, nuovo singolo del cantautore abruzzese Cocciglia, per la regia di Marco Barbaro.

Eccolo su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SSMso_PZnwo

Il Brano “Indisciplinato”, presente già nelle piattaforme digitali, è il primo di cinque singoli che usciranno a distanza di un mese l’uno dall’altro, componendo così, tassello dopo tassello, un nuovo percorso fatto di emozioni e felicità.

“’Indisciplinato’ è il mio personale sinonimo dell’amore.Irrompe quando meno te lo aspetti, non rispetta i contratti, non bada a schemi e a restrizioni. Si manifesta, squarcia i recinti, mette in discussione le esistenze. – continua Cocciglia – grazie al supporto e alla professionalità di Marco Barbaro siamo riusciti, con originalità, a mettere in video l’esatta mia visione del messaggio.”

Il progetto discografico di prossima uscita, segna l’inizio della nuova collaborazione con l’etichetta discografica indipendente “Onda Dischi”, di Mario Ciancarella.