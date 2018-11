Halloween, tra horror ed electro Sette AFK pubblica Urban Legend col feat. di Lu René

Esce Urban Legend, il nuovo singolo della realtà “elettronica” torinese targata Sette AFK, nome dell’attuale impegno di derivazione dance firmato dal sound designer e arrangiatore Adriano Vecchio. Urban Legend è un brano electroswing adatto al “dance floor”, dove la sezione fiati e il beat si rincorrono serrati dall’inizio alla fine della traccia tra sonorità variegate. Tra l’horror ironico e il charleston, gli ottoni s’intrecciano con la voce di “Lu René”, la prima dei tre guest (insieme al rapper americano Afu-Ra e il cantante soul Paulinho) che saranno presenti nell’album “Io Side” di prossima pubblicazione Luana Monisteri, in arte Lu René, è autrice principalmente anglofona e cantante già presente nel panorama underground italiano in varie formazioni dall’acustico, al rock e al reggae. Attualmente è impegnata nella composizione in studio dell’EP “Dis-Orders”, una serie di tracce tra l’electropop e il trip hop londinese, e nella presentazione in dicembre del videoclip “Bordeaux”. Il video di “Urban Legend” è popolato da zombie, teatro e ironia. Realizzato appositamente per festeggiare la notte di Halloween, è stato girato nel parco della Biblioteca musicale Andrea Della Corte a Torino. Nelle immagini del film-maker Federico Pari, oltre alle comparse musicali, è ospite Costantino Galeazzo, preparatore atletico e bodybuilder di fama internazionale e il trucco della make up stylist Elsa Ciullo, già presente nel set di “Compro Horror” di Caparezza. Sette AFK assimila quindi -per questa traccia- varie energie, sonorità, strumenti e soggetti diversi o distanti tra loro. Pentagrammi, strumenti acustici, swing, drum machine, zombie, un tabarro veneto e una villa con parco: questi gli ingredienti di Urban Legend.