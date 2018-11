Coma_Cose, da Dischivolanti il firmacopie per il nuovo vinile Inverno Ticinese

Un concept EP che diventa un disco. Questa la storia di “Inverno Ticinese” dei Coma_Cose, che ad un anno dalla sua prima pubblicazione sulle piattaforme digitali, torna in vinile con l’aggiunta della versione acustica di Anima Lattina. Per il giorno della release, il 23 novembre, sarà possibile acquistare il disco e farlo autografare personalmente dalla band da Dischivolanti in Ripa di Porta Ticinese.

La pubblicazione sarà distribuita in formato LP 33 giri colored (azzurro) e stampata in 1000 copie limited edition, su cui sarà applicato un adesivo olografico numerato e autografato a mano dalla band. La copertina rimane la stessa, mentre la bustina interna del vinile è arricchita con le illustrazioni dall’artista QUiET!. La voglia di rendere tridimensionale l’EP precedentemente solo digitale nasce dall’esigenza di condividere con i fan un comune cammino e festeggiare un anno di “Inverno Ticinese”, che oggi rimane un chiaro manifesto degli intenti della band. Il vinile vuole inoltre essere un punto da cui la band ripartirà entro brevissimo per un nuovo percorso pieno di novità.

Venerdì 23 novembre

Dalle 19 alle 21

Dischivolanti

Ripa di Porta Ticinese, 47 – Milano

Infoline 0289401623