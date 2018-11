Al Teatro Stanze Segrete ‘IL GABBIANO’ di Anton Cechov, con la regia di Ennio Coltorti

Con Patrizia Bellucci, Pietro Biondi, Ennio Coltorti, Jesus Emiliano Coltorti, Antonio Coppola, Matteo Fasanella, Maurizia Grossi, Marco Lupi, Marco Mete, Giulia Shou, Virna Zorzan

Regia Ennio Coltorti

Dal 13 novembre al 16 dicembre 2018

Teatro Stanze SegreteVia della Penitenza 3 (Roma)





Il Teatro Stanze Segrete si trasforma in un salotto dell’Ottocento

Amore, Arte, Teatro: Il Gabbiano di Checov arriva al Teatro Stanze Segrete di Roma, diretto da Ennio Coltorti, con una squadra di 10 attori che dal 13 novembre al 16 dicembre trasformerà lo spazio modulare del teatro di Via della Penitenza in un vero e proprio salotto dell’Ottocento, in cui lo spettatore verrà invitato ad assistere e vivere in prima persona una delle vicende più note della letteratura mondiale.

Un intreccio di storie e personaggi che ha come sfondo una società in declino. Giovani senza prospettive, anziani emarginati e rassegnati, adulti egoisti e indifferenti, gerarchie sociali in trasformazione, economie in dissesto, “intellighenzie” che monopolizzano l’arte: tutti segnali di un possibile imminente e sconvolgente conflitto. Sembra l’analisi del nostro tempo. È invece il mondo di Anton Checov magistralmente descritto nel suo “Gabbiano”: la prima guerra mondiale e la rivoluzione sono alle porte e l’apparente, ironica leggerezza del dramma inquieta più di una esplicita tragica.

“La scelta di rappresentare questo capolavoro” dichiara nelle note di regia Ennio Coltorti “nasce dalla sensazione che anche oggi, come per i protagonisti del Gabbiano, spesso ci si chiuda in un disastroso, anche se apparentemente salvifico, ‘nostro mondo‘. È stato tuttavia possibile affrontare questo meraviglioso classico solo avendo potuto disporre della maestria di attori straordinari strappati, per una volta, al proficuo mercato del doppiaggio e tornati alla primaria e amata formazione artistica”.

dal martedì al sabato ore 21.00; domenica ore 19.00. Sabato 8 dicembre ore 17.00.

Dom. 16 dicembre doppia replica ore 16,30 e 19,00

Prezzo biglietti 17 e 12 euro + tessera semestrale obbligatoria 3 euro.

