PCP Piano che piove: il nuovo singolo “Acqua” dal 20 ottobre

Quest’autunno i PCP Piano che Piove – Sabrina Botti voce, Claudio Resentini basso e Ruggero Marazzi chitarra – porteranno live l’ultimo album “Il Tram e la Luna”, ispirato alla vita urbana e al binomio tra “realtà” e “sogno”, dal quale è tratto il nuovo singolo “Acqua” in uscita il 20 ottobre.

“Acqua” è una canzone d’amore per la terra e per la propria terra, per i luoghi attraverso i quali il mondo si è rivelato a noi e che nel tempo abbiamo imparato a conoscere. Ma anche sorella dimenticata, oggetto di trascuratezza nei decenni impetuosi che hanno cambiato il volto delle città, e spesso “forzata” da interventi artificiali dell’uomo.





Come recita il testo: “…acqua interrotta e rapita, resa gonfia di rabbia per il carico di ogni sopruso. Acqua, il dolore dell’acqua, testimone di assenza, di un pensiero, di un’idea di futuro.”

“Il tram e la luna”, che arriva a due anni di distanza da“In viaggio con Alice”, e rappresenta una nuova consapevolezza, un punto di svolta nella scrittura dei testi e nella ricerca sonora, creando un elegante mix tra canzone d’autore e atmosfere swing-latin jazz. Il titolo infatti si riferisce alla dualità tra la città intesa come luogo dove le cose si svolgono, quindi sfondo quasi permanente, e il sogno, presenza costante delle nostre vite, che ci aiuta nella costruzione di un’altra realtà, un elemento quotidiano, riempitivo degli spazi che la nostra mente crea fra un pensiero e l’altro.

L’album è stato registrato al World Music Studio, con arrangiamenti di Pino Laudadio e Pacho Rossi, e masterizzato da Antonio La Rosa. La scelta di una produzione ‘quasi live’ e priva di suoni campionati, è voluta anche per lasciare ai suoni e alle parole il compito di trasmettere emozioni. I testi, infatti, pur trattando diversi temi, sono accomunati proprio dalla volontà di catturare sensazioni, di scattare “fotografie” della realtà, restituire l’idea di un’emozione.

Il disco ha anche una particolarità nella veste grafica: titoli e note sulla copertina e anche sulla serigrafia del cd sono scritti anche in linguaggio “braille”, così da consentire anche ai non vedenti di poterlo leggere.

La tracklist: 01. Jack 02. La bellezza e la fortuna 03. Il turno di notte 04. Acqua 05. Tango Sbagliato 06. Non è così 07. Elogio della fabula 08. Angelina 09. Salvami