Dagli Eiffel 65 al debut album, Jeffrey Jey torna con Settembre tra pop e dance

Settembre è il titolo del nuovo singolo e video di Jeffrey Jey, voce della celebre formazione eurodance Eiffel 65, disponibile in radio e negli store digitali. “Settembre è il mio nuovo e quinto singolo -racconta Jeffrey-, un brano che unisce le sonorità eleganti di un preciso genere di musica dance unito ad un testo in italiano, il tutto per raccogliere quelle sensazioni miste di nostalgia e speranza di un nuovo inizio che provo solitamente nel mese di settembre”.

Gianfranco Randone, meglio conosciuto come Jeffrey Jey, il cantante degli Eiffel 65, di madre lingua inglese grazie alla sua infanzia trascorsa a New York, studia pianoforte sin da ragazzino e all’età di 22 anni si trasferisce a Torino dove inizia la sua carriera da professionista presso la Bliss Corporation come cantante, musicista e produttore. La sua prima hit arriva nel 1993 con il progetto Bliss Team e la cover dance di Patty Smith “People have the power”. Nel 1998 è uno degli autori e cantante di “Blue (da ba dee)”, ovvero il primo successo della band di cui sarà front man: gli Eiffel 65. Il pezzo è stato utilizzato come sigla di apertura del cult movie hollywodiano Iron Man III.

Non comuni sono i risultati della sua carriera: Grammy nomination come migliore gruppo dance nel 2000, Top of the Pop UK artist dell’anno (2000), 4 volte disco di Platino dell’album “Europop” negli Stati Uniti, disco di Diamante (più di 2 milioni di copie vendute) in Francia, doppio Platino in GAS (Germania – Austria – Svizzera), Festivalbar dal 1999 al 2005, Sanremo 2002 con “Quelli che non hanno età”, N.1 nel mondo con “Blue” per diverse settimane. La sua voce inconfondibile accompagna alcuni grandi successi popolari internazionali e italiani come: “Move Your Body”, “Too much of heaven”, “Cosa Resterà”, “Viaggia insieme a me”, “Voglia di Dance all night”, “Una notte e forse mai più” e “Quelli che non hanno età”. Con oltre 15 milioni di dischi venduti nel mondo e migliaia di concerti, Jeffrey è da considerare un artista riconosciuto a livello internazionale. Le sue capacità di scrittura sono da tempo segno di successo e ultimamente le sue capacità di melodista e paroliere sono arrivati fino a tracce come “Wave Goodbye”, incluse nell’album del noto DJ Robin Schulz, pubblicato nel 2015.

Il singolo Settembre, disponibile in due versioni, è accompagnato dall’omonimo videoclip realizzato in stile fumetto manga dall’illustratore Vincenzo Salvo. Tra la melodia della dance e i suoni del pop, il brano anticipa quello che sarà il suo primo album da solista di prossima pubblicazione.