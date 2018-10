Stomping Song, il nuovo singolo di Tommaso Cuneo tra pop e rock

Nuovo singolo per il cantautore romano Tommaso Cuneo, che torna col singolo Stomping Song. Se con il precedente Cordelia aveva esplorato le atmosfere pop-rock e alternative country, con questo nuovo lavoro scritto assieme all’autore inglese Alan Jackson, affronta il tema dell’eterna rivalità tra giovani e adulti, tra adolescenti e genitori. Questo piccolo grande scontro generazionale viene raccontato in maniera ironica e divertente nel testo di Jackson e nella cornice musicale e produzione artistica di Cuneo. Nella canzone “il giovane” critica e rifiuta i gusti musicali degli adulti, sostenendo che vuole ascoltare alla radio la musica nuova, con batteria e suoni forti, non quelle “lagne di una volta” associate alla precedente generazione. Il singolo è accompagnato da videoclip di Lorenzo Lattanzi, che con la tecnica del timelapse ha raccolto vari scorci della Roma che vive quotidianamente l’artista. Tommaso Cuneo, uno dei pochi rappresentanti italiani del genere americana folk, è vicino ai rappresentanti internazionali di questo filone come Wilco, Bob Dylan e Tom Petty. Con Stomping Song l’artista torna a confezionare un brano dalle atmosfere pop-rock ispirandosi proprio ai mastri del genere.