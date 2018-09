Principesse e Sfumature il 23 settembre per il Satira Festival

Vincitore Roma Fringe Festival, Coppa Solinas Roma Comic Off 2017 e tra le 100 eccellenze creative del Lazio 2018, “Principesse e sfumature” di e con Chiara Becchimanzi torna in data unica al Teatro Porta Portese di Roma, il 23 settembre 2018 per il Satira Festival.

“Principesse e sfumature” è il diario di una psicoterapia tragicomica, che propone uno sguardo piccante, sincero, acuto, femminile e soprattutto esilarante sui cliché di genere (e non solo).





Una donna a cavallo dei 30 anni, una indefinita psicoterapeuta dalla voce suadente, e molte domande: perché le donne di oggi devono essere per forza “tutto”? Cosa vuol dire sottomissione femminile in un contesto in cui una patacca editoriale come “50 sfumature di grigio” vende lo stesso numero di copie di “Don Chisciotte”? Senza mai prendersi troppo sul serio, lo spettacolo e la sua protagonista si interrogano sulla femminilità, sulle relazioni, sulle idiosincrasie della sensualità/sessualità, a partire dalla narrazione di vissuti che potrebbero essere condivisi da molti/e, e che conducono, appena prima della fine, a sentirci bambini e bambine, e chiederci – davvero – se le cristallizzazioni che abbiamo creato per distinguere i generi siano poi così incontrovertibili, o così importanti.

Un ragionamento sincero e sentito, in grande rapporto con il pubblico, durante il quale il percorso è più importante del traguardo.

“Principesse e sfumature” è stato inserito nel Volume “100 storie di creatività del Lazio”, tra le 10 storie di eccellenza teatrale under 35 del Lazio, selezionate attraverso un Bando Regionale a cura di Lazio Creativo (Regione Lazio). L’Ordine degli psicologi del Lazio l’ha scelto per il suo Festival di Psicologia, nella giornata dedicata alle relazioni e all’identità di genere; il nucleo romano del Collettivo Chayn per i diritti delle donne ha celebrato con “Principesse e Sfumature” il primo anno di attività. Tra i migliori 5 spettacoli dell’anno 2016 per la TOP TEN di Media&Sipario.