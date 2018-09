Parte il Tour Europeo degli Ummo! 

Dal 26 Settembre la band varcherà i confini italiani

Al via il Tour Europeo 2018 degli Ummo. La band presenterà in otto date (Repubblica Ceca-Slovacchia-Polonia-Ungheria) il proprio repertorio con in aggiunta i brani inediti del secondo album in uscita nel prossimo autunno. Per questo importante appuntamento gli Ummo saranno accompagnati dalla giovane band pugliese pop/rock Paper Walls.

Gli Ummo sono un gruppo fondato nel 2012 con la volontà di sperimentare attraverso i “melmosi” territori rock con l’obiettivo di proporre la propria creatività con forza ed accattivante genialità.





Questa è la line up della band :

Cristiano Romanelli (voce-tastiere-pianoforte)

Davide Colleluori (chitarra-cori)

Federico -“Bubba”- Di Simone (batteria-cori)

Gregory Coniglio (basso)

Il suono degli Ummo è vigoroso e soprattutto creativo, un percorso che con il nuovo singolo Plastica,

in promozione sul circuito radiofonico italiano dal mese di giugno, evidenzia ancora una volta l’idea di base del gruppo: creare musica che abbia la capacità di andare oltre, fondendo influenze ed essenze rock con il risultato di un prodotto singolare che li contraddistingue in modo chiaro ed univoco.

Assolutamente tra i gruppi più interessanti del panorama indipendente italiano gli Ummo ruotano attorno ad un perfetto amalgama di musicisti provenienti da diversi generi: pop, rock, metal e addirittura classico, un vero esempio per tutti coloro che si confrontano con le contaminazioni. Il nuovo disco, in fase di missaggio, è un disco dalle larghissime vedute, guarda al futuro ma si “avvinghia” essenzialmente al rock, dove il rock è in grado di diventare qualsiasi cosa, libero da ogni tipo di preconcetti, con irruenza e passionalità.

Dal vivo tutto il valore della band acquista maggiore potenza, soprattutto creativa, portando l’ascoltatore fino all’apice e poi oltre di esso. Un vero stato mentale art-rock.

I Paper Walls, che apriranno i concerti, si sono formati nel 2010 da un’idea del chitarrista Nicola Renigaldo. Muniti di fantasiose melodie, accompagnate da testi realistici e irriverenti, raccontano le stranezze della società attuale lasciando trapelare nelle loro canzoni sempre risvolti profondi ed emotivi. Nonostante la loro giovane età riescono a dipingere un quadro chiaro e nitido della realtà, adoperando però sottili e divertenti sfumature. Hanno all’attivo più di cento concerti ed attualmente sono in studio per il loro primo album.

I Paper Walls:

Sonia Belvedere (Voce)

Nicola Renigaldo (Chitarra)

Antonio Di Lauro (Basso)

Fabio Conoscitore (Batteria)

http://www.ummoband.com

https://www.facebook.com/ummoofficial

https://www.youtube.com/channel/UC6DbkLzxa50bhEcbpMiK9UA

Press, radio, Tv Agency

DCOD Communication By GB Play

promoradio@dcodcommunication.it

promostampa@dcocommunication.it