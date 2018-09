Just a passenger, il nuovo singolo di IamAlina tra dancehall e sonorità latine

Just a passenger è il titolo del nuovo singolo della cantautrice statunitense IamAlina, dal 18 settembre in tutte le piattaforme digitali. Tra suoni latini e dancehall, il brano è dedicato soprattutto alle donne che non hanno mai perso la propria autostima di fronte all’amore. “Nel mio testo si trova il messaggio con un significato, -racconta l’artista-, la nostra vita è come un treno, dove tante persone salgono e scendono, ma non tutti viaggeranno con noi fino alla fine. Indipendentemente da chi sono i passeggeri, il nostro treno va avanti perché noi siamo in controllo di esso”. Un pop melodico dal ritmo vivace si muove su un arrangiamento moderno e liriche coinvolgenti. Il videoclip diretto da Jerrod Paige è stato girato in California nel suggestivo El Mirage Lake tra immense distese di terra seccata dal sole e linee dell’orizzonte che si perdono a vista d’occhio.

IamAlina è una cantautrice statunitense, da piccola ha studiato pianoforte in Europa e ha scritto la sua prima canzone quando aveva solo nove anni. Ha partecipato a vari festival e concorsi ed è membro votante della Recording Academy (The Grammy). Ha studiato jazz, soul e pop con vocal coach internazionali e ha vinto una borsa di studio per il Berklee College of Music. Nel 2014, insieme al DJ italiano Luigi Rocca, ha pubblicato la canzone She che è stata al #1 per varie settimane nella chart di Beatport.

Dopo la pubblicazione del suo primo album, Alina, la cantautrice ha preso del tempo per scrivere nuovo materiale e rimodulare il suo stile musicale. L’artista ha uno stile che abbraccia il soul e l’R&B, ma spesso allarga i suoi orizzonti musicali anche verso il pop o la dancehall.

Just a passenger è il primo singolo prodotto esclusivamente negli USA ed è l’inizio di una serie di pubblicazioni che vedranno protagonista IamAlina nei prossimi mesi. All’orizzonte anche un tour in California, assieme agli altri artisti della sua label indipendente Dexa Records.