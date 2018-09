“Fermare il mondo ” il nuovo singolo di Giulia Provvidenti

la cantante friulana torna in radio con un nuovo brano

Giulia Provvidenti approda in radio con “Fermare il mondo”, singolo che porta la sua firma per il testo e quella di David Marchetti per la musica. Prodotto dalla Ghiro Records è uscito con il videoclip ufficiale già in dicembre 2017. Una sfida lanciata dalla giovane interprete di Gorizia che si mette in gioco con la sua energia la sua voglia e la sua grande passione per la musica.





Giulia Provvidenti nasce a Gorizia il 10/02/1999. Proviene da una famiglia di musicisti e all’età di 6 anni inizia a frequentare la scuola di musica Roland (attuale GoMusic) suonando musica classica al pianoforte con il M° Giorgio Magnarin. A 10 anni abbina al pianoforte anche il canto, ampliando il repertorio anche con la musica moderna. Canta per diversi anni con il coro sloveno e si sono perfeziona con l’insegnante Lisa Salustri cantando sia canzoni italiane sia inglesi.

A febbraio del 2014 ho fatto il mio primo piano bar da solista in cui si diletto tutt’ora con canzoni dagli anni ’60 fino ad arrivare ai giorni nostri e partecipa a diverse manifestazioni per varie raccolte fondi.

Nel ottobre 2016 esce il primo singolo “Dimmi chi sei” con il videoclip ufficiale. La canzone è stata trasmessa in più di 20 emittenti radiofoniche italiane ed è stata nella top 30 dei brani più trasmessi da radio Margherita.

Nel febbraio 2017 ha tenuto un concerto a Roma, dove è stato presentato ufficialmente il primo singolo.

Da maggio 2017 segue le selezioni di Miss Alpe Adria come accompagnamento musicale, la finale si è svolta al casinò Perla di Nova Gorica.

Durante il tempo libero scrive anche poesie e testi. Ha partecipato al concorso letterario “Voci di donna 2016” organizzato dalla provincia di Gorizia vincendo il premio come migliore del mio polo.

