Come altalene è il singolo di Erica

“Come altalene” è la rappresentazione di momenti di vita quotidiana dove le persone si incontrano e si scontrano con le proprie personalità, da ciò la necessità talvolta di rifugiarsi in un proprio mondo (Albero) da cui riflettere e guardarsi intorno.

“…come altalene a due posti si alternano e oscillano a volte si incontrano si scontrano e siamo l’incastro perfetto in questa realtà… “ .

Un brano per chi non ha fretta, da ascoltare con luce fioca e ambrata, comodamente, prendendosi tutto il tempo necessario Una canzone intima che scivola all’ascolto ed entra nella mente dell’ascoltatore. Una delicata capacità creativa accompagnata da una voce calda ed accogliente .

“…e se viviamo su un albero è perché c’è un mare di ghiaccio che copre i rumori lontani da qua…”.

Erica Taci, in arte Erica, nasce a Firenze il 06/11/1998, avendo avuto una vita difficile dopo la brusca separazione dei suoi genitori si rifugia in un mondo fatto di parole e suoni, da cui scaturisce la sua passione per la musica. Dai 6 anni inizia a comporre testi di canzoni che col trascorrere del tempo rispecchiano una visione più matura della propria realtà.

Dai 13 ai 18 frequenta corsi di canto e scrittura.

Scrive musica e testi in inglese e italiano accompagnandosi al pianoforte.

