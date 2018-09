Andrea Pucci, Omar Fantini ed il concerto di Lorenzo Fragola per la 1° Ed. di Risate Sonore a S. Giuliano Terme

PISA – Arriva alla prima edizione il Festival Risate Sonore, iniziativa che si terrà presso il Centro Sportivo “G.Bui” di San Giuliano Terme (PI) dal 7 al 9 settembre con l’obiettivo di intrattenere il pubblico alternando alcuni dei migliori comici italiani ad un concerto di un artista di rilievo nazionale. Per la prima edizione i protagonisti saranno il comico Andrea Pucci previsto sabato 8 settembre mentre domenica 9 arriverà il vincitore di X Factor 2014 Lorenzo Fragola. Il Festival partirà ufficialmente Venerdì 7 settembre alle 18:30 con l’attività enogastronomica a cura di Tuscan Bites a cui seguirà la presentazione delle attività sportive del Centro “G. Bui” per la stagione 2018/2019. Alle ore 21:00 Dj Set Anni 80-90 Rememories in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa. Sabato 8 Settembre andrà in scena lo spettacolo “Ridopolis” di e con Andrea Pucci e Omar Fantini. I due popolari comici di Colorado intratterranno il pubblico con il loro show di cabaret, musica e danza coinvolgendo anche i colleghi Herbert Cioffi, Rubens Piccinelli e Raffaele D’Ambrosio.





Domenica 8 settembre ore 21:00 concerto di Lorenzo Fragola per il suo “LiveTour2018″, ultima tappa in calendario per il cantautore catanese che ha pubblicato questa primavera il suo terzo album di inediti intitolato “Bengala” (Sony) e che contiene le collaborazioni con Gazzelle e Mecna. Un grande successo dell’artista è stata la collaborazione dell’anno scorso con Takagi & Ketra in “L’esercito del selfie” in duetto con Arisa.

I biglietti per le serate dell’8 e 9 settembre sono in vendita su ticketone.it e nelle prevendite autorizzate a 15€+d.p. E’ previsto un abbonamento ad entrambe le serate a 25€. Risate Sonore è organizzato Organizzata da Asd San Giuliano Sport, Final Crew e Mar.Project. Info: 050 8754089