Propaganda Orchestra. A Parco Schuster direttamente da Propaganda Live in concerto la squadra guidata da Roberto Angelini

Con ospiti speciali Alessandro Pieravanti alla voce (IL MURO DEL CANTO), Giancane, Alberto Bianco, Luca Carocci, LATO B, Discoverland, Gnut, Leo Pari, Ilaria Graziano & Francesco Forni, Roberto Dell’Era, Linnon Winstons e Roby Winston dei The Winstons, Margherita Vicario, Marco Fabi, Emanuele Colandrea

Parco Schuster Via Ostiense 183, Roma / Basilica di San Paolo, ore 21.30.





Nella notte di San Lorenzo, aspettando le stelle, per chi fosse rimasto nella calura romana, Parco Schuster si prepara a offrire una serata di musica e cielo con un vero e proprio “mini festival” in compagnia degli ospiti speciali della grande squadra dei musici di Propaganda Live, guidata da Roberto “Bob ” Angelini, che ormai da anni affianca Diego Bianchi nelle sue trasmissioni di approfondimento politico.

Il 10 agosto, la Propaganda Orchestra dal vivo incontrerà a Parco Schuster alcuni tra i più interessanti esponenti della scena indipendente musicale italiana.

Un mini festival di un giorno in cui la band composta da Roberto Angelini alle chitarre, Gabriele Lazzarotti al basso, Daniele “Mr Coffee” Rossi alle tastiere, Daniele Tittarelli al sax, Lino Gitto alla batteria.

Insieme a loro, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Pieravanti alla voce (IL MURO DEL CANTO) si alterneranno sul palco Giancane, Alberto Bianco, Luca Carocci, LATO B, Discoverland, Gnut, Leo Pari, Ilaria Graziano & Francesco Forni, Roberto Dell’Era, Linnon Winstons e Roby Winston dei The Winstons, Margherita Vicario, Marco Fabi, Emanuele Colandrea.

Tanta musica aspettando le stelle, per una delle ultime serate a Parco Schuster.

Info: www.parcoschuster.it Biglietto 5 euro al botteghino. Apertura botteghino ore 18.00