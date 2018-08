Per Teatri d’Arrembaggio due nuovi appuntamenti: ‘Girls just wanna have…?’ di e con Chiara Becchimanzi e ‘Fascisti su Tinder’ di e con Daniele Fabbri

L’estate al Teatro del Lido di Ostia prosegue grazie a Teatri d’Arrembaggio con la comicità al vetriolo, nel segno della stand up comedy più tagliente della penisola, con Chiara Becchimanzi l’11 agosto in “Girls just wanna have…?” e Daniele Fabbri il 18 agosto con il suo ultimo successo: “Fascisti su Tinder”.

Tutto rigorosamente a ingresso gratuito.





Per le piraterie di Teatri d’Arrembaggio, l’11 agosto Chiara Becchimanzi – Premio Comedy Roma Fringe 2016 e Coppa Solinas Roma Comic Off 2017, inserita tra le 100 eccellenze creative del Lazio 2018 con il suo primo monologo “Principesse e Sfumature” – con “Girls just wanna have…?” torna a interrogarsi sugli stereotipi di genere accompagnando il racconto tragicomico dei propri disastri a considerazioni universali che coinvolgono direttamente il pubblico. Una chiacchierata interattiva e assolutamente ironica per cercare di capire, tutti insieme, cosa diavolo è che vogliono le donne, e se sia poi così diverso da quello che vogliono gli uomini.

Il 18 agosto, al Teatro del Lido, spazio a uno degli spettacoli più sarcastici dell’ultima stagione: “Fascisti su Tinder”, di e con Daniele Fabbri

Sappiamo ancora distinguere il confine tra serio e faceto? Siamo in grado di capire quando c’è un vero allarme sociale e quando sono solo polemiche per far piangere il web? È giusto che un 35enne torni single dopo 7 anni e tenti di rimorchiare le milf su Tinder parlando di Pasolini e Che Guevara? E se parlasse del Duce, invece? Questi e altri inquietanti interrogativi per il nuovo lavoro satirico di Daniele Fabbri, autore televisivo, attore, comedian, fumettista e scrittore comico-satirico.

Teatri d’Arrembaggio ideato dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TiC e il Roma Fringe Festival. Il festival è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

Teatro del Lido – Via delle Sirene, 22 (Ostia) ore 21.00 – Ingresso gratuito

Per info: info@valdradateatro.it – www.valdradateatro.it/teatri_arrembaggio.php

Pagina fb: @teatridarrembaggio