L’amalfitano Alessandro Florio alla chitarra tra i protagonisti di “Un orchestra per Pino Daniele” – Giovedì 9 agosto ore 21.00 Piazza Municipio – Amalfi

“Un’Orchestra per Pino Daniele” è il concerto-evento che la Città di Amalfi dedica al “nero a metà”, con Ilaria Bucci (voice), Michele Simonelli (voice), Alessandro Florio (chitarra), Simone Sala (piano), Mino Berlano (basso), Claudio Romano (batteria) e la “Molise Light Orchestra” diretta dal Maestro Antonello Capuano. Super ospiti di questo straordinario ensemble, James Senese, Tony Esposito ed Ernesto Vitolo componenti storici della band di Pino Daniele. Appuntamento giovedì 9 agosto alle ore 21.00 in piazza Municipio (ingresso libero).

Nella caratteristica piazza dell’Antica Repubblica Marinara riecheggeranno i più grandi successi di Pino Daniele che hanno segnato in maniera indelebile la storia della musica italiana: A me me piace o’ blues, Chi tene ‘o mare, Quanno Chiove, Tutta N’Ata Storia, E Sona Mò, solo citarne alcuni.





Un progetto esclusivo e ambizioso, nato nel 2015 da una felice intuizione del pianista e direttore artistico Simone Sala e che trova la sua assoluta unicità nella fusione tra la band formata da diversi elementi del super-gruppo storico di Pino con un’orchestra d’archi e legni. L’intento era quello di rispettare quasi filologicamente armonie e strutture dei brani così come venivano suonati da Pino Daniele; essenziale è stato l’apporto di Ernesto Vitolo che ha messo a disposizione del direttore Antonello Capuano le partiture che sono poi state sapientemente arrangiate per orchestra. Il progetto ha continuato a crescere e ad evolversi fino ad arrivare all’attuale formazione che comprende oltre al già citato Vitolo anche i notissimi e carismatici James Senese e Tony Esposito, nucleo di quella mitica band che fece la storia.

Questa formazione sta girando tutta l’Italia impegnata in un tour che ha già visto il tutto esaurito. Per la data di Amalfi è da segnalare la presenza dell’amalfitano Alessandro Florio alla chitarra che si cimenta nello strumento che Pino Daniele suonava con grande maestria e musicalità. «La sfida – dichiara lo stesso Florio – sta nel suonare le sue parti di chitarra rispettandolo ma senza volerlo imitare: un confine talmente sottile che è quasi invisibile. Confine che si assottiglia ancora di più quando ad accompagnarti, hai i suoi musicisti con quel suono esatto e preciso sentito milioni di volte nei suoi dischi e che per forza di cose ti rimanda al suo suono e al suo modo di suonare. Ma purtroppo – conclude Florio – Pino non c’è più e tutto quello che posso fare per rendergli omaggio è rispettare l’idea/il concetto usando però note diverse, come il jazz mi ha insegnato in tutti questi anni».

Il tributo Un’Orchestra per Pino Daniele fa parte del cartellone estivo di eventi di Amalfi, promosso dall’assessorato agli eventi retto da Enza Cobalto.

Web

Alessandro Florio Official Website: http://www.alessandroflorio.com/

Alessandro Florio Official facebook: https://www.facebook.com/alessandro.florio.3139

ALESSANDRO FLORIO (chitarra)

Alessandro Florio ha pubblicato due album, “Taneda”, ispirato alla musica di Thelonious Monk, realizzato in duo con il contrabbassista Mattia Magatelli; e “Roots Interchange” realizzato tra l’Italia e gli USA con due tra i più importanti e quotati musicisti della scena jazzistica internazionale: Pat Bianchi all’hammond e Carmen Intorre alla batteria. Dopo essersi diplomato diciannovenne alla “Civica Scuola di Jazz” di Milano dove ha studiato tra gli altri con Franco Cerri ed Enrico Intra, Alessandro Florio ha presto intrapreso l’attività concertistica in Italia esibendosi per un breve periodo col Guitar Ensemble di Franco Cerri e per quattro anni con l’Urban Jazz Trio, formazioni basate su repertori di brani originali. Trasferitosi in Olanda nel 2008 per studiare al Prins Claus Conservatorium (prestigioso conservatorio musicale jazz con corpo docente americano) dove ha ottenuto una laurea in chitarra, arrangiamento e composizione, ha poi conseguito un Master in Jazz Performance studiando tra l’Olanda e New York sotto la guida di Freddie Bryant, Mark Whitfield, Paul Bollenback, Ed Cherry, Frank Wingold. Nello stesso periodo ha avuto occasione di collaborare ed esibirsi in Europa e negli USA con musicisti straordinari, tra questi Alex Sipiagin, Mark Gross, David Berkman, Gene Jackson, Don Braden, Pat Bianchi, Carmen Intorre, Bruce Williams, Jerry Weldon e molti altri. Si è esibito, sia in qualità di leader sia di sideman, in USA, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Lettonia, Estonia, Lituania, Romania, Svizzera, Grecia e Indonesia.