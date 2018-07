Rocky Horror Erotic Dream, a Parco Schuster, il sensuale musical Rock’n Roll tra personaggi pittoreschi, costumi eccentrici e una grande dose di interattività

Parco Schuster Via Ostiense 182, Roma / Basilica di San Paolo, ore 21.30.

Il 28 luglio a Parco Schuster spazio al teatro con la Dreamers Company che porterà in scena lo sfrontato musical a elevato tasso di Rock’n’Roll e carico di folle sensualità: il ROCKY HORROR EROTIC DREAM, uno spettacolo recitato completamente in Italiano (eccetto le parti cantate, fedelmente riproposte in lingua originale) e suonato rigorosamente dal vivo.





La storia è quella che entusiasma i fan di mezzo mondo da quarant’anni: Brad e Janet, due giovani fidanzatini americani, finiscono per sbaglio in un oscuro castello popolato da irriverenti e perversi alieni del pianeta Transexual, il cui capo, l’ambiguo e diabolico Frank’n’Furter, li avvierà sulla strada della lussuria e del “piacere assoluto”.

Personaggi pittoreschi, costumi eccentrici e soprattutto una grande dose di interattività con il pubblico la fanno da padrone: come nella vera tradizione del Rocky Horror Show, la compagnia invita tutti quelli che parteciperanno a presentarsi vestiti o truccati a tema e ad essere veri e propri protagonisti dello show, interagendo con gli attori sul palco.

Transilvani, Alieni, Creature della Notte o semplicemente Avventori Curiosi, lasciatevi sedurre dall’oscuro e folle dr. Frank‘n’Furter e dalla sua banda di saltellanti svitati, per un’avventura surreale ed ipnotica ad alto rischio di perdizione.

Prevendite: https://oooh.events/

Info: www.parcoschuster.it biglietto 10 euro +dp.

ridotto Studenti under 25 in possesso di un documento rilasciato dall'Istituto scolastico o universitario comprovante l'iscrizione per l'anno in corso, biglietto omaggio acquistabile al botteghino disabili con invalidità certificata, con accompagnatore, bambini al di sotto degli 8 anni accompagnati da genitore con valido documento di identità attestante l'età del bambino