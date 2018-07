Musica Celtica Italia e Montelago Celtic Festival, a Parco Schuster THE ROME CELTIC FESTIVAL – Here comes the Dubliners

Lo spirito, l’atmosfera, la scenografia e la musica per il più grande evento celtico della capitale

11 luglio, ore 21.30 Parco Schuster Via Ostiense 182, Roma / Basilica di San Paolo.

L’11 Luglio a Parco Schuster sbarca il suggestivo e intramontabile fascino della musica celtica in un festival che vedrà sul palco la band leggenda della scena folk mondiale e della musica irlandese: i “Dublin Legends” insieme agli “Hurry up”, i “LyraDanz”, i “Mortimer McGrave” e i ragazzi della “ROIS Rome Irish Scottish Dance School”.





Dopo tanti anni passati on the road, macinando migliaia di concerti con i “The Dubliners”, Thomas O’Brien, John O’Connor, Paul Watchorn e John Cannon tornano in Italia calcando il palco di Parco Schuster per un’ora e mezza di “Wild Rover”, “Whiskey in the Jar” ,”Irish Rover”, “Seven Drunken Nights” e tanta musica, trasformando l’area verde nel più grande festival celtico della capitale tra birra, danze e cultura celtica in collaborazione con Musica Celtica Italia e Montelago Celtic Festival.

Un’inesauribile irrorazione di energia, un’emozionante esplosione di folklore celtico, una tangibile manifestazione del genio umano sono le garanzie offerte dagli autentici depositari della cultura musicale irlandese.

La semplicità del prodotto musicale offerto data dalla sola presenza di voce, chitarre e violino è marchio di fabbrica delle leggende dublinesi, i cui brani sono conosciuti e amati in tutto il mondo.

I “Dublin legends” non saranno però gli unici protagonisti del ROME CELTIC FESTIVAL. Al loro fianco si esibiranno gli “Hurry up”, i “LyraDanz”, i “Mortimer McGrave” e i ragazzi della “ROIS Rome Irish Scottish Dance School”.

Gli “Hurry Up” nascono nel giugno 2017 e imperniano il loro progetto musicale sulla tradizione irlandese e scozzese con sonorità moderne e qualche incursione nella musica popolare italiana.

”LyraDanz” nasce dall’incontro di tre musicisti accomunati dalla passione per il folk e già affermati nel panorama della musica celtica, trad e da ballo, che quasi per sfida sperimentano l’utilizzo di strumenti inconsueti nel repertorio del bal folk, quali arpa o salterio ad arco, con la chitarra grande protagonista.

I “Mortimer Mc Grave” presentano un repertorio di ballate e canzoni celtiche nello stile dei veri ”bravehearts” offrendo temi tradizionali e presentando le loro composizioni originali. I loro concerti hanno fatto il giro d’Europa riempiendo ovunque piazze e festival facendo ballare anche i pubblici più composti.

La ROIS Dance School, attiva sul territorio romano da più di dieci anni, condivide e diffonde la passione per la danza irlandese e scozzese all’interno del contesto culturale e sportivo di Roma e del Lazio. Il loro spettacolo si incentra sulla fusione artistica tra la danza irlandese e scozzese in stretto connubio con la valorizzazione della provenienza romana dei suoi interpreti.

THE ROME CELTIC FESTIVAL – THE DUBLIN LEGENDS 11 luglio 2018 Parco Schuster ore 21.30. Ingresso 15 euro. Prevendite: https://oooh.events/

Info: www.parcoschuster.it. Parco Schuster Via Ostiense 182, Roma / Basilica di San Paolo