Live a Parco Schuster SPAZIO BLUES con due leggende internazionali Zac Harmon e Joe Louis Walker, l’erede di B.B. King, e gli italiani Sarah Jane & The Olograms

Parco Schuster Via Ostiense 182, Roma / Basilica di San Paolo, ore 20.30

Il 19 Luglio a Parco Schuster prenderà la scena l’ammaliante Spazio Blues: ad aprire le 4 ore no-stop di musica saranno alle 20.30 “Sarah Jane & The Olograms” (Sarah Jane-Voce, Luca Casagrande-Chitarra, Stefano Scoarughi-Basso, Salvatore Leggieri-Batteria) per accompagnare il pubblico nell’attesa di due leggende internazionali del Blues, Zac Harmon dalle 21,30 e Joe Louis Walker dalle 22,45.





Dalle 21,30 Zac Harmon prenderà possesso del palco e dello stato d’umore del pubblico trascinandolo in un’atmosfera romantica e suadente, rilassante ma eccitante, morbida e perfetta per il ballo, sulle note di brani originali e cover di artisti del calibro di Kevin Edmonds e Bob Marley, Micheal Cooper e Freddie Jackson.

Il leggendario cantautore, chitarrista e organista, i cui riferimenti artistici espliciti sono anzitutto Muddy Waters, B.B. King, Ike e Tina Turner, Albert King e Little Milton, offrirà un momento storico al pubblico di Parco Schuster con un ultimo brano della sua esibizione cantato assieme all’altra leggenda del concerto evento del 19 Luglio, l’erede di B.B. King Joe Louis Walker.

“I’d like to be known for the credibility of a lifetime of being true to my music and the blues. Sometimes I feel I’ve learned more from my failures than from my success . But that’s made me stronger and more adventurous. And helped me create my own style . I’d like to think that when someone puts on one of my records they would know from the first notes.

‘That’s Joe Louis Walker.’”

Nato a San Francisco il 25 Dicembre del 1949, una volta presa la chitarra a quattordici anni Joe Louis Walker non la lascerà più per tutta la vita. Può vantare collaborazioni di primo profilo, da quella con James Cotton a quella con Bonnie Raitt, passando per Buddy Guy, Taj Mahal, Tower of Power, Ike Turner e Clarence “Gatemouth” Brown.

Prevendite: https://oooh.events/

Info: www.parcoschuster.it biglietto intero 15 euro, ridotto Studenti under 25 in possesso di un documento rilasciato dall’Istituto scolastico o universitario comprovante l’iscrizione per l’anno in corso, biglietto omaggio acquistabile al botteghino disabili con invalidità certificata, con accompagnatore, bambini al di sotto degli 8 anni accompagnati da genitore con valido documento di identità attestante l’età del bambino

Parco Schuster Via Ostiense 182, Roma / Basilica di San Paolo