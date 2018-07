Joe Balluzzo torna con il nuovo video “Oggi è Un Altro Giorno”

Dopo le soddisfazioni raccolte con il disco d’esordio “Tra i Miei Colori”, già in tutti i negozi tradizionali, store digitali e piattaforme di streaming, arriva il nuovo singolo del giovane cantautore pop Joe Balluzzo: “OGGI È UN ALTRO GIORNO”, un brano scritto interamente da lui che rappresenta la capacità di rinnovarsi sempre. Il videoclip, diretto da Francesco Salemme, è già disponibile su Youtube.

“Oggi è un Altro Giorno è un invito a guardarsi allo specchio, a riconoscere i propri traguardi e affrontare le proprie paure, credendo fermamente nella possibilità di vincerle, perché il lieto fine è sempre un’opzione. – racconta JOE – Credo che passiamo troppo tempo a preoccuparci del futuro, dimenticandoci che il presente è tutto ciò su cui possiamo fare affidamento. È il presente stesso ad offrirci ogni giorno la possibilità di cambiare tutto”





JOE lo sta presentando, insieme ad altri brani dell’album, con una serie di date live che è partita da Roma, e passando per Milano, Torino, la Sicilia, proseguirà durante l’estate un po’ in tutta Italia.

Il Grido, Scivola, Amami per Sempre, Vado Via, We’ve found love, sono solo alcuni dei brani che fanno parte del suo album d’esordio “Tra i Miei Colori” (etichetta Ultratempo/Self), un lavoro di ispirazione pop che affonda le proprie radici nel soul, genere a cui Joe è particolarmente legato. Dieci canzoni interamente scritte da lui che rivelano un vasta gamma di sfumature, dove ogni suono trova il suo spazio perfetto. Atmosfere melodiche ed intimiste di un’elegante e ispirata canzone d’autore si alternano a sonorità uptempo funk rock.

La tracklist di Tra i Miei Colori: 1. Il Grido, 2. Paura del Buio, 3. Scivola, 4. Ho imparato, 5. Amami Per Sempre, 6. Ci Sei, 7. Sai, 8. Per Te, 9. We’ve Found Love, 10 . Vado Via (live version)