I The Encore tornano con il brano “No more chance” ft. Neja

Funk, dance e sonorità popolari sarde, tutto questo nel nuovo brano dei The Encore feat. Neja “No more chance”, singolo che vede la scrittura e l’interpretazione della regina assoluta della dance italiana Neja, disponibile in radio dal 20 Luglio.

“Questo brano nasce dalla necessità di sperimentare delle nuove sonorità che potessero unire la dance con le atmosfere funky, che solo gli strumenti suonati possono dare” così Neja racconta l’incontro con i producer The Encore, duo composto dal sound engineer Maurizio Pinna e dal polistrumentista Daniele Piu.





Il brano registrato al Sound Room Studio di Alghero, vede la partecipazione di molti nomi noti della musica italiana ed internazionali, che hanno deciso di dare il contributo artistico per la realizzazione di “No more chance”, una delle più importanti è quella del bassista Federico Malaman (Mario Biondi, Elio e le storie tese) che con la sua spiccata tecnica e musicalità ha scandito il groove dell’intero brano; alle chitarre Fabrizio Cossu, ai fiati il polistrumentista Fabrizio Cannas e Andrea Pisu che con le sue launeddas, strumento a fiato tipico della Sardegna, ha arricchito il brano con delle sonorità uniche nel suo genere.

Come nel precedente lavoro dei The Encore “Fall into the deep”, anche per questo progetto si è deciso di affidare il mix ad un nome importante nel panorama della musica internazionale come quello di Sylvia Massy del Divine Studio di Los Angeles (Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Lenny Kravitz, Tool e molti altri).

Il progetto è accompagnato da un particolare animation videoclip realizzato dal giovanissimo Marco Era, in uscita nei prossimi giorni.

https://open.spotify.com/track/43gsiTXzn5enYMKoMaNWFg?si=_oegYsLeRve4AvqaW4-lVw