Estate Romana 2018, ad Ostia la IV Edizione di Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia

Un mese di laboratori, performance, stand up comedy, musica e teatro per tutte le età a due passi dal mare con Daniele Parisi, Giorgia Celli, Francesco De Carlo, Karumi Project e tanti altriTeatro del Lido – Via delle Sirene, 22. Dalle 17.30 alle 22.30.

Ingresso gratuito





Nato come una scommessa ideata dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TiC e il Roma Fringe Festival, dal 21 luglio al 26 agosto 2018 torna con la IV edizione Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia la manifestazione gratuita made in Ostia: oltre un mese di laboratori, performance, stand up comedy, musica e teatro per tutte le età.

“Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia” è un festival multidisciplinare e multimediale a pochi passi dal mare, allestito nel cortile del Teatro del Lido e arricchito da performance urbane in site specific e flash mob.

Una rassegna che ha raggiunto, negli anni, l’intento di intercettare le giovani generazioni attraverso spettacoli e performance a cura di artisti e compagnie emergenti. Linguaggi innovativi e di impatto emotivo si alternano sul palco, per oltre 18 eventi completamente gratuiti: dal teatro alla Stand Up Comedy, dalla musica dal vivo all’arte urbana, dalla danza al teatro di figura.

Piraterie (spettacoli graffianti e scena off), incanti (teatro ragazzi) e castelli di sabbia (laboratori per bambini e ragazzi), saranno distribuiti in 5 settimane, dal 22 luglio al 26 agosto.

Le Piraterie porteranno al Teatro del Lido di Ostia l’irriverenza e l’intelligente ironia della scena comica contemporanea sviluppando tutte le tematiche più spinose della nostra attualità: il Premio Imaie per Attori Emergenti Daniele Parisi (“Euhoé”, sabato 28 luglio h 21), Pietro Sparacino (“Dio-degradabile – il potere logora chi ce l’ha”, sabato 4 agosto h 21), Daniele Fabbri, (“Fascisti su tinder”, sabato 18 agosto, ore 21), Francesco De Carlo (sabato 25 agosto h 21), reduci dai successi Mediaset, Rai, Comedy Central; Chiara Becchimanzi (“Girls just wanna have…?”, sabato 11 agosto h 21), recentemente inserita tra le 100 Eccellenze creative del Lazio 2018 e Premio Comedy Roma Fringe 2017, Matteo Cirillo (“Aspettando una chiamata”, venerdì 25 agosto h 21).

Gli Incanti, orientati all’ampliamento degli immaginari di grandi e piccini, proporranno suggestioni etniche, musicali e di figura, senza dimenticare la tradizione più teatrale: in apertura “Amor Flamenco”, di Giorgia Celli (domenica 29 luglio h 19.00); poi la magia della carta, trasformata e manipolata nell’emozionante “Aligaspù” di Karumi Project, in doppia replica (domenica 5 agosto, ore 18 e 19.30); i ritmi rutilanti di Valdrada Compagnia Teatrale, per un “Sogno di un mattino d’inverno” tutto da ridere (domenica 12 agosto, h 19.00); la delicata, poetica ironia di “Tutti giù dal muro”, della compagnia veneta “Stivalaccio Teatro” (domenica 19 agosto h 19), l’irresistibile e coinvolgente “Drum Circus” di Catia Castagna, che fonde la meraviglia delle arti urbane alla forza delle percussioni (domenica 26 agosto ore 19).

Infine, i Castelli di Sabbia, sempre dedicati ai più piccoli, offriranno 5 laboratori per bambini/e e ragazzi/e dai 5 anni in su, e un’animazione inedita del Lungomare di Ostia con flash mob performativi, inaspettati ed esilaranti, a cura di Sbazzing Project.

Per il 2018, Teatri d’Arrembaggio regalerà al pubblico anche un’ulteriore novità in esclusiva e direttamente da Londra: PRO-ACTIVE Dance, a cura di Margherita Franceschi, workshop di danza urbana a tema violenza di genere, dedicato ai giovani e agli adulti, che terminerà con una performance urbana in site specific attraverso le strade di Ostia, con partenza da Piazza dei Ravennati.

Primi appuntamenti, il 21 luglio e il 22 luglio, dalle 16.00 per le incursioni piratesche sulla spiaggia a cura di Sbazzing, e il 23 luglio alle ore 9.30, per il primo incontro “Pro-active Dance”.

La manifestazione è ideata dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TiC e il Roma Fringe Festival.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

Con Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, appuntamento dal 21 luglio al 26 agosto al Teatro del Lido di Ostia (Via delle Sirene, 22). Ingresso gratuito.

Per info: info@valdradateatro.it – www.valdradateatro.it/teatri_arrembaggio.php

Pagina fb: @teatridarrembaggio